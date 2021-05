My Hero Academia – Kohei Horikoshi disegna Dragon Ball

Kohei Horikoshi, autore di My Hero Academia, ha pubblicato attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter (potete trovarlo qui) un nuovo disegno dedicato al mondo di Dragon Ball, il celebre franchise ideato dalla mentre di Akira Toriyama.

L’illustrazione in questione, creata per celebrare l’episodio numero 5 della quinta stagione animata, riprende i personaggi attualmente in scena per l’adattamento dell’arco narrativo dell’allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B del Liceo Yuhei (recuperate l’ultimo volume del manga).

Ogni personaggio parla del mondo di Dragon Ball (preordinate il primo numero del manga di Dragon Ball Super) e lo fa in maniera divertente, come se fosse un momento di conversazione tra amici.

Di seguito l’illustrazione con le dichiarazioni degli eroi:

Horikoshi-sensei è da sempre un grande fan dell’opera di Akira Toriyama e quale modo per far divertirei suoi fan se non andare a riprendere qualcosa di storico ed immortale come la grande epopea di Goku.

My Hero Academia 5 – dove vedere l’anime in Italia

La quinta stagione animata di My Hero Academia è disponibile per la visione in Italia su Crunchyroll e VVVID. Cominciata il 27 marzo 2021, al momento conta 5 episodi trasmessi.

My Hero Academia

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su VVVVID. Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. È stato inoltre annunciato un terzo film animato, in questo nostro articolo i dettagli!