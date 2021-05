My Hero Academia – Kohei Horikoshi parla del finale

Kohei Horikoshi ha di recente parlato del finale del manga di My Hero Academia, di cui è scrittore e disegnatore su Weekly Shonen Jump, attraverso le pagine del numero primaverile di Jump GIGA, rivista periodica edita dalla casa editrice Shueisha disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online.

Attraverso il nuovo numero della rivista (trovate la dichiarazione su ANN), quasi interamente dedicato a My Hero Academia, Kohei Horikoshi-sensei ha confermato che la strada per il raggiungimento del finale del manga si è rivelata più lunga del previsto, ma si tratta comunque di quell’epilogo deciso dal vero inizio della serie.

Ricordiamo che il manga è entrato ufficialmente nel suo arco narrativo finale a partire del Capitolo 307 del manga (potete acquistare l’ultimo volumetto uscito in Italia).

Adesso non resta che comprendere fin dove l’autore e il suo staff abbiano intenzione di arrivare, ma, da prassi, è certo che il finale non sarà realizzato in tempi brevi.

My Hero Academia

