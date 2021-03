My Hero Academia – titolo, trailer e sinossi del 3° film

Da mesi oramai era stato confermato il ritorno al cinema di My Hero Academia con un 3° film animato di cui finalmente arrivano i primi dettagli in concomitanza sia con la partenza della Stagione 5 (iniziata ufficialmente ieri) e soprattutto con la notizia che il manga è entrato ufficialmente nell’arco narrativo finale.

My Hero Academia – i dettagli del 3° film

Il terzo film della serie si intitolerà My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes Mission e uscirà nelle sale giapponesi il prossimo 6 agosto 2021. Il film sarà una storia originale non corrispondente a nessun evento del manga e vedrà l’autore originale Kohei Horikoshi rivestire il ruolo di supervisore capo occupandosi anche del character designer dei personaggi inediti.

Il film sarà realizzato da Studio Bones con alla regia Kenji Nagasaki e Yousuke Kuroda alla sceneggiatura; Yoshihiko Umakoshi sarà il character designer e Yuki Hayashi si occuperà della colonna sonora.

Questa è la prima key visual ufficiale:

Per quanto riguarda la trama invece l’antagonista principale del film sarà un misterioso gruppo chiamato Humanize che è ossessionato dalla ereditarietà dei Quirk. Secondo il gruppo i Quirk sono come una malattia che va debellata perché le unicità tramandate di generazione in generazione e l’unione di possessori di Quirk diversi porterà alla nascita di un Quirk così potente da far estinguere l’umanità.

Per questo hanno ideao le Ideo Trigger Bombs, bombe che agiscono solo sui portatori di Quirk tramutandoli in bombe umane potentissime che esplodono senza preavviso. Gli aspiranti eroi del Liceo Yuhei si uniscono quindi agli Eroi Professionisti in un tirocinio speciale per fermare questa minaccia.

Deku, Bakugo e Todoroki vengono temporaneamente assegnati all’Agenzia di Endeavor e si dirigono verso una città di nome Oseon. Tuttavia, durante l’operazione, Deku viene coinvolto in un evento catastrofico che lo inchioda erroneamente come uno dei criminali più ricercati al mondo. Nel caos, il gruppo Humanize rivendica questo evento e lancia un ultimatum.

Ed eccovi infine il primo teaser trailer:

My Hero Academia – l’anime e il manga

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime due stagioni sono state trasmesse in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2019. La Stagione 3 e la Stagione 4 sono attualmente in corso di programmazione su Italia 2, recuperate il nostro articolo con tutti i dettagli. Ieri invece è iniziata la trasmissione della Stagione 5 in simulcast su VVVVID.

Potete anche recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

È disponibile anche il nuovo OVA di My Hero Academia.

Il titolo originale dell’episodio originale è Boku no Hero Academia: Ikinokore! Kesshi no Survival Kunren – tradotto con My Hero Academia Episodio OVA – Sopravvivi! Esercitazione di sopravvivenza alla o la va o la spacca – e vede la Classe 1-A divisa in due squadre le quali dovranno superare una esercitazione in cui mettere in salvo delle persone (manichini posizionati in determinati punti dell’area) da un incendio scoppiato in un centro commerciale.

Mentre Deku e la sua squadra iniziano a cercare le vittime da salvare, una zona cede e li intrappola nei sotterranei. Inoltre dovranno superare altri ostacoli utilizzando i loro Quirk e collaborando per fuggire e sopravvivere.

Alle serie anime si collegano anche due film: Two Heroes e HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit. Il secondo film è uscito in esclusiva su Netflix lo scorso 24 dicembre.

Eccovi un trailer:

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione e giunto al Volume 26. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 23 volumi.

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: