My Hero Academia: trama, key visual e data di lancio della quarta stagione

Con una splendida key visual vengono finalmente svelate trama e data di lancio della quarta stagione di My Hero Academia, adattamento animato Dynit in onda su Italia2 e ispirato al manga pubblicato in Italia da Star Comics.

La quarta stagione dell’apprezzatissimo anime supereroistico My Hero Academia comincerà il prossimo autunno, più specifiticamente il 12 ottobre. A rivelarlo è il magazine settimanale che pubblica l’omonimo manga di Koehi Horikoshi, Weekly Shonen Jump.

Ad accompagnare l’annuncio dei nuovi episodi, ci sono anche una splendida key visual (immagine promozionale che di norma accompagna l’annuncio di un nuovo arco narrativo) ed una sinossi che anticipa il tema trattato nelle prossime puntate, ve la proponiamo qui di seguito:

“Il secondo semestre è finalmente iniziato, ed alcuni studenti del primo anno si stanno preparando a fare domanda per uno stage. Midoriya cerca di entrare nell’ufficio di Sir Nighteye (doppiato da Shin-Ichiro Miki), l’ex-assistente di All Might. Nel frattempo, un’indagine condotta proprio da Sir Nighteye, porta alla caccia di un ex-membro della Yakuza, ed una ragazza misteriosa (Shino Shimoji)…”

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza alcun potere equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità… tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!

Sviluppata da Studio Bones, My Hero Academia è giunta a quota quattro stagioni, le prime due sono disponibili gratuitamente in lingua originale sottotitolate in italiano sul portale streaming di VVVVID e doppiate nei DVD e BluRay targati Dynit. La serie è andata in onda anche su Italia2. Lo scorso marzo nei cinema italiani è uscito il primo film originale tratto dalla serie, My Hero Academia: The Movie – Two Heroes, il manga invece è pubblicato da Edizioni Star Comics.