My Little Pony: Tails of Equestria, arrivano due nuove espansioni

Disponibili per il download gli ultimi due supplementi di My Little Pony: Tails of Equestria. : The Official Movie Sourcebook e The Haunting of Equestria

Da poco lanciato anche nella sua edizione italiana, My Little Pony: Tails of Equestria, ha già raccolto intorno a se un discreto seguito di appassionati, pronti a “utilizzare” il potere degli Elementi dell’Armonia.

Se anche voi siete fra i giocatori conquistati dall’edizione italiana di My Little Pony: Tails of Equestria a cura di Need Games!, sappiate che oltre al manuale base River Horse ha realizzato diversi altri contenuti di espansione, che potrete già trovare – per ora in lingua inglese – anche in formato digitale sul sito DriveThruRPG. Nello specifico si parla di: The Official Movie Sourcebook e The Haunting of Equestria.

L’Official Movie Sourcebook è un volume basato sul lungometraggio animato del 2017 My Little Pony: il film. Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie per introdurre, nelle vostre partite di Tails of Equestria gli elementi nuovi presentati nella pellicola come, ad esempio: personaggi non pony, nuovi luoghi, nuove regole, nuovi mostri, ecc…

The Haunting of Equestria è invece il quarto modulo avventura della serie, pensata per personaggi di livello 5-10 caratterizzato da toni epici. In questa avventura i giocatori incontreranno i personaggi iconici della serie e dovranno impedire ad una forza oscura di invadere il loro mondo.

I due contenuti digitali hanno un costo, rispettivamente, di 19,99$ (Official Movie Sourcebook) e 12,99$ (The Haunting of Equestria) e sono disponibili per ora nella loro edizione originale in lingua inglese.