My Little Pony & Transformers: annunciato il Crossover

Due delle proprietà intellettuali più amate degli anni ’80, e sicuro le due più distanti in termini di tematiche e target, avranno un inaspettato crossover: grazie alla IDW potremo vedere insieme i robot dei Transformers e i My Little Pony.

L’editore ha confermato sul proprio sito Web che l’evento riunirà i protagonisti dei due universi, che sono stati resi popolari da molte serie animate decenni anni fa e, attraverso varie incarnazioni moderne del franchising, hanno continuato ad accumulare sempre più fan. La casa editrice statunitense IDW pubblica serie a fumetti di entrambe le proprietà intellettuali, con i creativi che finalmente troveranno un modo per unire le loro complesse trame e mitologie per quella che sarà sicuramente un’avventura memorabile, in arrivo nel mese di Maggio.

“In My Little Pony / Transformers, l’intrigante Queen Chrysalis lancia un incantesimo per cercare alleati, ma interferisce accidentalmente con un ponte spaziale di Cybertron…e porta gli Autobot e i Decepticon a Equestria! Toccherà a Twilight Sparkle, Optimus Prime e a tutti gli altri provvedere alla minaccia di magie e perfide macchine ! “

La serie raccoglierà una vasta gamma di talenti, tra cui gli scrittori James Asmus, Ian Flynn e Sam Maggs e gli artisti Casey W. Coller, Jack Lawrence, Sara Pitre-Durocher, Priscilla Tramontano e Tony Fleecs.

“Le sceneggiature con cui ho avuto a che fare individualmente per My Little Pony e Transformers hanno già dimostrato di essere tra le più divertenti con cui abbia mai avuto a che fare nella mia carriera, quindi sarà davvero divertente lavorarci insieme“, ha condiviso lo scrittore James Asmus in un dichiarazione. “Stiamo realizzando un mash-up selvaggio, diverso da qualsiasi altra cosa abbiate nella vostra collezione di fumetti. Dovete averne una copia fondamentalmente per voi stessi e per la vostra futura felicità!“.

Sam Maggs ha poi aggiunto: “My Little Pony e Transformers sono due dei miei universi preferiti di tutti i tempi. Avendo scritto per entrambi in precedenza, l’idea di riunire i cittadini di Equestria e Cybertron è incredibilmente eccitante“.