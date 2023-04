Il primo giorno del Napoli Comicon 2023 ha visto J-POP Manga rivelare a sorpresa alcune novità in uscita nei prossimi mesi. Tra questi troviamo Blue Giant Supreme, il sequel del pluripremiato manga sul jazz di Shinichi Ishizuka.

Le novità J-Pop Manga al Napoli Comicon 2023

La prima novità annunciata è Blue Giant Supreme, ambientato questa volta in Europa e racchiuso in un’edizione Deluxe, con i suoi 5 volumi in formato 15×21. Dai Miyamoto, il protagonista della serie, approda in Germania dove dovrà superare ogni ostacolo per realizzare il suo sogno di diventare il miglior jazzista del mondo.

Foto: ©J-POP Manga

Ma non solo, la casa editrice ha anche annunciato la Guida al manga di Osamu Tezuka, che offre ai lettori informazioni, consigli e trucchi sulla creazione del manga direttamente dalla penna di Tezuka.

Foto: ©J-POP Manga

Si tratta di un volume unico che sarà un importante documento sulle tecniche di disegno e la guida definitiva per le generazioni di mangaka successivi a lui.

Thriller e Samurai

Tra gli altri titoli annunciati troviamo anche Watashi no Otto wa Reitouko ni Nemutte Iru di Misaki Yazuki e Hyaku Takara, un thriller psicologico che vede Natsuna, una donna vittima dei soprusi del marito, ucciderlo e nasconderne il cadavere in freezer. Tuttavia, il giorno dopo, il marito si presenta vivo e vegeto davanti a lei, ponendo in dubbio tutto ciò che credeva di sapere.

Foto: ©J-POP Manga

Infine, J-POP Manga ha annunciato Taiyou to Tsuki no Hagane, un nuovo manga storico di Daruma Matsuura, l’autrice di Kasane. La storia segue Konosuke Ryudo, un samurai di basso rango senza onore e speranza, che non riesce a trovare dignità né nella vita né nella morte. Dopo aver fallito nel tentativo di farsi uccidere onorevolmente in duello, l’improvvisa proposta di matrimonio da parte di una donna misteriosa cambierà per sempre il suo destino.