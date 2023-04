Il Napoli Comicon 2023 si avvicina e Edizioni BD e J-POP Manga sono pronte a stupire il pubblico con uno stand dedicato interamente al mondo del fumetto.

Edizioni BD e J-POP Manga al Napoli Comicon 2023

All’interno del Padiglione Asian Village, allo stand AA10-91, i fan potranno incontrare Aki Irie, l’autrice de Il Mondo di Ran e di Nuvole a Nord-Ovest, che presenterà alla kermesse partenopea Tabi – The Journey of Life, una raccolta di storie brevi, e Nuvole a Nord-Ovest 6. Inoltre, le splendide tavole della sensei saranno protagoniste della mostra monografica Paesaggi e mondi magici di Aki Irie.

Tra gli ospiti internazionali, ci sarà anche Tony Valente, autore dell’euromanga Radiant, che presenterà un nuovo capitolo della serie, Radiant 17. Faranno inoltre il loro debutto in fiera la raccolta di racconti Nude Model di Tsubasa Yamaguchi, in bundle con Blue Period 13 e uno shikishi esclusivo per l’Italia, Tokyo Revengers Toman Pack 3 contenente il volume 26 e il character Book 3, Kingdom 57.

E poi ancora Per festeggiare l’uscita del secondo volume di Initial D, lo storico manga dedicato allo street racing di Shuichi Shigeno, i fan potranno trovare nel Giardino dei Cedri, accanto ai padiglioni, un’area photo opportunity dedicata alla serie.

Nono solo Giappone

Ma Edizioni BD & J-POP Manga non si limitano ai soli manga giapponesi. Nel Padiglione 2 dedicato agli editori, allo stand AE2-04 (A), i fan potranno incontrare Werther Dell’Edera, autore insieme a James Tynion IV della serie vincitrice del Premio Eisner 2022 Something is Killing the Children, Roberto Recchioni (Cane Grinta, Il Corvo. Memento Mori), Marco Nucci e Letizia Cadonici, autori del volume auto-conclusivo a tinte horror Bloom, Giovanni “JiokE” Dell’Oro con il nuovo Voglio il tuo cuore, Stefano Nardella e Vincenzo Bizzarri, autori di Gli Assediati (candidato ai premi Micheluzzi per la miglior sceneggiatura italiana), Leonardo Berghella e Alessandro Starace con il manga italiano che strizza l’occhio al mondo dei giochi di ruolo Dada Adventure e Lorenzo Magalotti con l’originale urban fantasy Qwest! 1.

Spazio alle nuove uscite

Inoltre, Edizioni BD & J-POP Manga presenteranno in anteprima in fiera le loro nuove uscite, tra cui il volume conclusivo di Li troviamo solo quando sono morti, la serie sci-fi creata da Simone Di Meo insieme ad Al Ewing candidata ai Premi Eisner, La Palude di Michele Monteleone e Freddie Tanto, storia nata online come Original Tacotoon, al suo debutto in volume, Ostralia di Guido Brualdi e il secondo volume dell’urban fantasy Sottopelle di Caterina Bonomelli.

Il calendario degli eventi