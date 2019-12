Naruto (Grandista) di Banpresto: la recensione

Bapresto propone Naruto Uzumaki, una figure ispirata alla seconda stagione del manga/anime di Naruto, prodotta per la linea Grandista. Questa particolare linea, offre dei prodotti con delle dimensioni considerevoli, ma allo stesso tempo caratterizzati da un prezzo ottimo e alla portata di tutti.

Il personaggio

Naruto Uzumaki è il protagonista dell’omonimo manga scritto e disegnato dal maestro Masashi Kishimoto. Questa rappresentazione di Naruto è basata sul personaggio della 2 serie chiamata Naruto Shippuden. Il protagonista alla fine della prima stagione lascia il Villaggio della Foglia per andare ad allenarsi e diventare ancora più forte grazie agli insegnamenti del Maestro Jiraiya. Dopo due anni e mezzo vediamo il ritorno del ninja a Konoha, cresciuto e pronto per affrontare le nuove sfide che lo aspettano, ma sopratutto per salvare e riportare sulla retta via il suo amico/rivale Sasuke.

La Confezione

Partiamo subito con l’analisi della confezione: possiamo notare sin da subito che il cartoncino è più spesso rispetto alle classiche uscite di Banpresto, la grafica appare molto curata su tutti i lati della scatola, Naruto appare in tutti i lati in diverse angolazioni dove vediamo apparire anche i diversi volti intercambiabili che troviamo all’interno di essa. All’interno in diverse bustine trasparenti troviamo il prodotto smontato semplicemente in due pezzi: la testa e il corpo, in più troviamo i tre diversi volti e una piccola basetta per sostenere il personaggio in piedi.

Naruto Uzumaki

La figure di Naruto è enorme e curata nei minimi particolari. La vediamo scolpita nella posa che rappresenta la tecnica superiore della moltiplicazione del corpo. In generale il lavoro svolto dagli scultori è davvero soddisfacente e difficilmente si poteva chiedere di più, la tuta è stata realizzata con diverse piegature in modo da ricreare quell’ effetto reale di movimento, la fascia in fronte è stata ricreata ottimamente senza trascurare il minimo dettaglio (la parte posteriore è stata fatta in plastica morbida proprio per ricreare anche in questo caso un effetto realistico) anche gli accessori tra cui il borsellino posteriore, quello legato alla coscia e lo stemma sulla spalla del braccio destro sono stati fedelmente ricreati. Passando allo sculpt possiamo notare il colore arancione della tuta, delle mani e del viso realizzato in più tonalità in modo da far sembrare più realistico possibile. Come vi abbiamo riportato in precedenza, all’interno abbiamo trovato 3 visi intercambiabili tutti realizzati benissimo che li rendono perfettamente uguali alla loro controparte animata con 3 espressioni completamente diverse, che possono essere sostituiti con estrema facilità.

Conclusioni

La statua di Naruto è di ottime dimensioni (28 cm circa), realizzata egregiamente con dei buoni materiali. Unico elemento non pienamente soddisfacente è quello dato dal supporto ad incastro nel piede che rende la statua non stabile come ci si sarebbe aspettato. Tolto questo piccolo problema del piedistallo la figure risulta sicuramente un acquisto consigliato per gli amanti del brand Naruto ed i personaggi della serie.