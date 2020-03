NBC Universal, online i film bloccati a causa dell’emergenza Coronavirus

NBC Universal renderà fruibili online i film di cui è stata bloccata la proiezione nei cinema a causa dell’emergenza Coronavirus: The Hunt, Emma e L’uomo invisibile saranno disponibili on-demand.

I film e le serie TV di cui è stata sospesa temporaneamente la programmazione, o che addirittura non verranno più girati fino a data da destinarsi, sono molteplici e la lista dei prodotti cinematografici bloccati a causa della pandemia in corso sembra allungarsi giorno dopo giorno. Senza contare la chiusura dei cinema per evitare il propagarsi del virus attraverso gli assembramenti. Insomma, l’attuale emergenza Coronavirus ha inferto un duro colpo anche all’industria cinematografica; tuttavia, in un momento in cui dei prodotti d’intrattenimento sembra esservi più richiesta che mai, qualcuno fornisce soluzioni alternative alla fruizione dei film.

È attraverso la testata The Hollywood Reporter che si apprende che, la casa di produzione cinematografica NBC Universal, metterà a disposizione per la visione online tutti quei film che avrebbero dovuto vedere la luce nei cinema proprio in questi giorni, ma le cui proiezioni sono state bloccate o interesseranno solo quelle poche sale che resteranno aperte. Il CEO NBC Universal, Jeff Shell, ha reso nota una lista di titoli che potranno essere noleggiati online, attraverso i principali servizi on-demand.

L’iniziativa interesserà quindi il film d’animazione Trolls World Tour, il thriller The Hunt, la pellicola drammatica Emma e l’horror L’uomo invisible, reboot del noto film del 1933. Si tratta di inediti la cui visione non sarà gratuita, ma sarà possibile guardarli online a noleggio per un periodo di 48 ore, al presso consigliato di 19,99 $ negli Stati Uniti (e al prezzo equivalente nel resto del mondo).

Shell ha dichiarato che, piuttosto che ritardare l’uscita dei film o rilasciarli in un panorama di distribuzione così difficile, la NBC ha preferito offrire un’opzione per le persone che permettesse di visualizzare questi titoli a casa e che fosse sia accessibile che conveniente. Il CEO ha chiarito, tuttavia, che l’iniziativa non si estenderà a tutti gli altri film del calendario 2020 e che non sono ancora state prese decisioni sui titoli che potrebbero essere aggiunti al catalogo attuale.