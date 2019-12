Nebraska’s War 7.0: dal 5 dicembre al via la tre giorni dedicata a Magic: the Gathering

Dal 5 all’8 dicembre, Lucca presso il suo Polo Fiere ospiterà l’edizione 2019 di Nebraska’s War. Questa edizione si preannuncia ricca di eventi, tornei ed occasioni di aggregazione per la community di giocatori di Magic: the Gathering italiana e non solo.

Nebraska’s War 7.0 sarà un fine settimana dedicato al gioco di carte collezionabili più famoso e giocato al mondo, in cui più di 2.000 appassionati provenienti dall’Italia e dal resto del mondo si ritroveranno per dare prova della propria abilità in tornei di ogni tipo, formato e gioco libero. Tra gli ospiti internazionali potrete trovare delegazioni provenienti dalla Russia, dalla Spagna, dalla Germania, dagli Stati Uniti e molti altri paesi.

Una delle novità dell’edizione 2019 di questa tre giorni sarà anche la presenza di uno spazio dedicato a KeyForge, gioco ideato da Richard Garfield nonché creatore di Magic, in cui sarà possibile imparare a giocare e sfidare gli Arconti presenti.

L’evento ospiterà anche importanti artisti legati al mondo di Magic come Liz Danforth, R.K Post, Drew Tucker, Justin Hampton. I partecipanti di Nebraska’s War 7.0 avranno così la possibilità di farsi autografare le carte o acquistare stampe d’arte direttamente dagli artisti.

L’ingresso a Nebraska’s War 7.0, come la partecipazione ai suoi tornei, sarà completamente gratuito, in tal senso l’evento si propone come momento di aggregazione e socializzazione anche per chi desidera avvicinarsi a Magic: the Gathering, o per i giocatori alle prime armi, che normalmente non avrebbero modo di vivere il lato più sociale di questo universo ludico.

Nebraska’s War 7.0 si terrà dal 5 all’8 dicembre 2019 presso il Polo Fiere di Lucca (Via della Chiesa XXXII, 237). Per tutte le informazioni e il programma completo dell’evento vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione.