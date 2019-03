Need Games! fa le cose in grande al Modena Play 2019

Need Games! si presenta al Modena Play con una line-up di tutto rispetto, con ospiti illustri e un evento serale all'insegna dei Vampiri.

Need Games!, casa editrice italiana molto attiva sul fronte dei giochi di ruolo, in occasione di Modena Play 2019 ha deciso di mettersi in piena mostra, con la presentazione di ben otto nuovi prodotti, la presenza di cinque ospiti illustri e un evento serale davvero interessante per gli appassionati del Mondo di Tenebra.

I prodotti

Davvero interessanti i titoli che verranno lanciati da Need Games! in occasione del Modena Play, alcuni dei quali sono vere e proprie nuove linee di prodotto che finora erano solo state annunciate, e che solo dall’evento modenese in poi sarà possibile acquistare. Vediamoli insieme:

Vampiri: la Masquerade 5 a

Sono ben quattro i prodotti presentati per questa nuova linea di prodotto di Need Games! , tanto attesa da una nutrita schiera di appassionati e meritano di essere visti più nel dettaglio poco più avanti.

Il secondo volume che illustra nel dettaglio l’ ambientazione di 7th Sea , trattando le nazioni più amate dai giocatori, Ussura, Vodacce, Eisen, e la Confederazione Sarmatiana. Contiene molte opzioni per i personaggi , vantaggi, stregonerie, stili di duello. Prezzo al pubblico: € 39,90.

Manuale di ambientazione/bestiario per Avventure nella Terra di Mezzo che illustra alcuni dei luoghi più famosi della Terra di Mezzo: Bosco Atro e Mordor . In questo manuale si trovano le statistiche di molti mostri e personaggi iconici, tra cui Radagast , Beorn , Re Thranduil e i figli di Shelob . Consente inooltre di preparare la campagna di prossima pubblicazione: “ Bosco Atro: la Campagna “. Prezzo al pubblico: € 34,90.

Battaglie oltre il Mare è un modulo di avventura per giocatori dal 4 ° al 7 ° livello , ambientato nel mondo di Journey to Ragnarok ed è Il seguito de Il Grigio Viandante . È composto da 64 pagine a colori e illustrazioni originali. Prezzo consigliato al pubblico: € 9,90.

Tails of Equestria è il gioco di ruolo ufficiale dei My Little Pony il cui lancio dell’edizione italiana è stato annunciato da Need Games! durante la fiera Cartoomics 2019 appena svoltasi in quel di Milano. Sebbene adatto a tutte le età, è un GDR rivolto alla fascia dei più piccoli in cui i giocatori vestiranno i panni dei My Little Pony. Il manuale è un cartonato di 152 pagine, comprensivo di regole e avventura. Prezzo al pubblico: 34,90€.

Vampiri: la Masquerade 5a ed.

Annunciatane la localizzazione lo scorso inverno da parte di Need Games!, finalmente è giunto il tempo per Vampiri: la Masquerade 5a ed. di parlare italiano! I numerosissimi appassionati del Mondo di Tenebra della White Wolf potranno quindi recarsi allo stand di Need Games! a Modena Play per accaparrarsi il manuale base e tutti gli altri prodotti del brand che verranno lanciati in quei giorni sul mercato:

Manuale Base

Il Manuale Base di Vampiri: la Masquerade 5a ed. è composto da 432 pagine a colori e contiene tutto l’occorrente per dare vita alla propria Cronaca , dalle regole della creazione del personaggio a tutto ciò che c’è da conoscere sull’ambientazione di Vampiri , dalla gestione delle coterie ai consigli di scrittura delle Cronache. Inoltre, acquistando il manuale i giocatori riceveranno un codice univoco per scaricare gratuitamente la versione digitale in .pdf dello stesso. Prezzo al pubblico: € 49.90.

È la pregevole versione in edizione limitata del Manuale Base, che si presenta con una copertina in tessuto marmoreo , logo pressofuso in laminato rosso e bordo nero delle pagine. Anche questa conterrà il codice per scaricare il .pdf gratuito. Prezzo al pubblico: € 99.90.

Un supplemento indispensabile per ogni Narratore , comprende lo Schermo del Narratore cartonato a quattro ante e un volumetto di 40 pagine contenente preziosi consigli per la narrazione delle Cronache. Prezzo al pubblico: € 24,90.

È il set di dadi ufficiali di Vampiri: La Masquerade 5ed, ed è composto da 20 dadi: 13 neri e con simboli speciali, 5 dadi Fame rossi con simboli speciali e due dadi percentuali neri. Prezzo al pubblico: € 20,00.

Un evento che morde sul collo

Per rimanere in tema Vampiri, in occasione di Modena Play 2019, Need Games! organizza il anche il suo primo evento di gioco di ruolo dal vivo dedicato a Vampiri: La Masquerade V5 GDR Italia. Organizzato in collaborazione con Modena Play e l’associazione Camarilla Italia, l’evento è aperto a tutti e non necessita della conoscenza delle regole di Vampiri o di avere già partecipato a un GDR dal vivo.

Questo evento Live sarà un’esperienza unica, vista anche la presenza e la partecipazione al gioco di Jason Carl, Responsabile Marketing e Community White Wolf per il Mondo di Tenebra e padrone di casa di L.A. by Night di Geek & Sundry e uno degli ospiti di Need Games!, come vedremo tra poco.

È possibile partecipare previa iscrizione, che è possibile effettuare sull’apposita pagina web, in cui è possibile trovare anche il preambolo alla storia narrata durante l’evento.

Gli ospiti di Need Games!

Come anticipato in apertura di articolo, allo stand di Need Games! saranno presenti numerosi ospiti illustri:

Jason Carl

Jason Carl è il Responsabile Marketing e Community per il Mondo di Tenebra presso White Wolf , ed è il padrone di casa di L.A. by Night , Cronaca di Vampiri: La Masquerade sul canale Twitch di Geek and Sundry . Ha gestito progetti di giochi e proprietà intellettuali per decine di anni presso Wizards of the Coast , Xbox Microsoft Game Studios , By Night Studios e White Wolf . È inoltre autore di molti libri per il Mind’s Eye Theatre , LARP di Vampiri: La Masquerade, e per Dungeons & Dragons 3 a edizione. Recentemente è stato produttore esecutivo della 5 a edizione di Vampiri: La Masquerade.

Jason Carl sarà presente come ospite dalle ore 15.00 di Venerdì 5 Aprile alla sera di domenica 7 aprile.

Francesco Nepitello è un autore veneziano, creatore di giochi di ruolo, da tavolo e di carte . I suoi più grandi successi e best-seller sono legati alle opere di J.R.R. Tolkien : in collaborazione con l’amico e socio Marco Maggi e altri autori ha creato i più recenti giochi di ruolo e di strategia basati su “ Il Signore degli Anelli ” e “ Lo Hobbit ”, titoli pubblicati in tutto il mondo in oltre 10 lingue. Dopo 25 anni è tornato a lavorare come lead developer sul primo gioco mai pubblicato a suo nome: Lex Arcana , uno dei GDR prodotti in Italia di maggior successo di sempre e che sta vivendo la sua seconda giovinezza con una nuova edizione internazionale a cura di Quality Games .

Francesco Nepitello sarà presente allo stand di Need Games! nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 aprile.

Michele Paroli è un amante del gioco di ruolo, di grafica e simbolismo ed è il fondatore di Mana Project Studio , nonché il direttore artistico della casa editrice Need Games! . Ha scritto Journey to Ragnarok , ambientazione norrena per Dungeons & Dragons 5 a ed ., ed è al lavoro sul GDR “ Historia ”.

Illustratore e concept artist, ha iniziato a dipingere perché avrebbe voluto, un giorno, lavorare ai GDR con cui è cresciuto. Oggi lavora per clienti come Cubicle 7 , White Wolf , Green Ronin , Paizo , RAI , Netflix e tanti altri. Insieme a Mana Project Studio , di cui fa parte, sta sviluppando il GDR “ Historia ”.

È il co-fondatore di The Evil Company e Dicegames Italia, ha collaborato e collabora con svariati editori in Italia, principalmente nel settore del gioco di ruolo e del fumetto, tra cui No Lands Comics, Manfont, Tin Hat Games, Wyrd Edizioni, Ares Games, Serpentarium e Need Games!. Attualmente è main artist di Journey to Ragnarok.

Un’importante collaborazione

Durante il Modena Play, Need Games! sarà partner di Panini Comics. Per tutti e tre i giorni della fiera, infatti, oltre che sui quindici tavoli proposti da Need Games!, si potrà giocare alla quinta edizione di Dungeons & Dragons, a The Witcher – il gioco di ruolo e a Vampiri: La Masquerade 5a ed. anche su altri sei tavoli, presenti presso lo stand Panini. Grazie a questa partnership, gli appassionati potranno ottenere alcuni gadget eslcusivi.

Per D&D, con la collaborazione di Asmodee Italia, sono stati realizzati due esclusivi certificati per la D&D Adventurers League Italia, di cui uno sarà all’interno del fumetto edito da Panini Comics e l’altro sarà esclusivo per il Modena Play.

Per The Witcher sarà possibile acquistare l’omnibus del fumetto edito da Panini Comics, oltre a un’avventura esclusiva per il GDR corredata della magnifica copertina di Mike Mignola, come quella del fumetto, e impreziosita dalle tavole del fumetto. L’avventura potrà essere ritirata gratuitamente (fino ad esaurimento scorte) da chi acquisterà il fumetto durante il Modena Play e giocherà al tavolo di The Witcher- il Gioco di Ruolo.

Per Vampiri: la Masquerade, invece, Marco Bucci e Jacopo Camagni, autori di Nomen Omen, edito da Panini Comics, faranno giocare un capitolo esclusivo della loro opera utilizzando la quinta edizione di Vampiri.

I partecipanti al Modena Play potranno trovare lo stand di Need Games! presso il padiglione A, Area A10.