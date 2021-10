Need Games sbarca a Lucca Comics & Games 2021

Need Games è pronta a prendere parte nuovamente a Lucca Comics & Games 2021 con il lancio di nuovi prodotti e di nuove linee editoriali. Quest’anno, a Lucca, Need Games sarà presente con due specifici stand: uno principale situato nell’Area Games dell’Ex Cavallerizza, più un secondo punto, questa volta interamente dedicato a Fabula Ultima, il nuovo gioco di ruolo basato su classiche avventure in stile JRPG, posizionato nell’Area Japan, presso il Polo Fieristico di Lucca.

Durante la fiera, presso gli stand Need Games si terranno anche numerosi appuntamenti per i fans, come ad esempio firma copie con Emanuele Galletta, autore di Fabula Ultima, sketch di Lorenzo Magalotti e incontri con gli autori di Zombicide: Chronicles. Grazie alla collaborazione con The Agency, una delle maggiori entità di gioco toscano, presso Need Games! sarà anche possibile provare demo e sessioni dei giochi, incluse ovviamente anche tutte le novità.

Sotto il marchio di Need Games, a questa Lucca Comics & Games 2021 potrete trovare:

Il già citato Zombicide: Chronicles , di cui è disponibile sia il manuale base (172 pagine A4, full color, copertina cartonata, PDF incluso, €39,90), che i vari compendi, quali La Guida di Sopravvivenza (64 pagine A4, full color, copertina brossurata, PDF incluso, €14,90) e Storie dall’Apocalisse (64 pagine, full color, copertina brossurata, PDF incluso, €14,90).

, di cui è disponibile sia il manuale base (172 pagine A4, full color, copertina cartonata, PDF incluso, €39,90), che i vari compendi, quali (64 pagine A4, full color, copertina brossurata, PDF incluso, €14,90) e (64 pagine, full color, copertina brossurata, PDF incluso, €14,90). Odissea dei Signori dei Draghi , ovvero un’epica campagna fantasy dal 1° livello a oltre il 15°, scritta per la 5a Edizione di Dungeons & Dragons (che potete acquistare tramite questo link Amazon) da Arcanum Worlds , il team di creativi dietro capolavori dell’industria videoludica come Baldur’s Gate 1 e 2 , Neverwinter Nights , Dragon Age: Origins , Mass Effect 1 & 2 e Star Wars: Knights of the Old Republic (480 pagine A4, full color, copertina cartonata, PDF incluso, €59,90).

, ovvero un’epica campagna fantasy dal 1° livello a oltre il 15°, scritta per la di (che potete acquistare tramite questo link Amazon) da , il team di creativi dietro capolavori dell’industria videoludica come , , , e (480 pagine A4, full color, copertina cartonata, PDF incluso, €59,90). Set di Mappe Historia , 13 mappe che rappresentano le nazioni e i principali luoghi del continente occidentale in cui si svolgono le storie de Il Libro delle Avventure di Historia (13 mappe formato A3 e mappa del mondo formato poster A1, PDF incluso, €19,90).

, 13 mappe che rappresentano le nazioni e i principali luoghi del continente occidentale in cui si svolgono le storie de (13 mappe formato A3 e mappa del mondo formato poster A1, PDF incluso, €19,90). The Witcher Il Libro dei Racconti , un supplemento per il gioco di ruolo di The Witcher e include sei avventure, che è possibile riunire in una campagna che copre l’intero Continente, con mappe, materiale aggiuntivo per i giocatori e, soprattutto, nuovi mostri (176 pagine, full color, copertina cartonata, PDF incluso, €34,90).

, un supplemento per il gioco di ruolo di The Witcher e include sei avventure, che è possibile riunire in una campagna che copre l’intero Continente, con mappe, materiale aggiuntivo per i giocatori e, soprattutto, nuovi mostri (176 pagine, full color, copertina cartonata, PDF incluso, €34,90). Vampiri: La Masquerade La Mano Nera , il sourcebook che racconta come inserire la setta del Sabbat come antagonista nelle vostre cronache di Quinta Edizione , entrando nei dettagli della storia e della situazione attuale della Spada di Caino (132 pagine, full color, copertina cartonata, PDF incluso, €34,90).

, il sourcebook che racconta come inserire la setta del Sabbat come antagonista nelle vostre cronache di , entrando nei dettagli della storia e della situazione attuale della Spada di Caino (132 pagine, full color, copertina cartonata, PDF incluso, €34,90). Warhammer 40.000 Roleplay Wrath & Glory Il Sistema Perduto/Guida del Giocatore , contenente nuove regole, razze, ambientazioni e avventure per giocare nella cupa oscurità del 41esimo Millennio (144 pagine, full color, copertina cartonata, PDF incluso, €34,90).

, contenente nuove regole, razze, ambientazioni e avventure per giocare nella cupa oscurità del 41esimo Millennio (144 pagine, full color, copertina cartonata, PDF incluso, €34,90). Warhammer Fantasy Roleplay con Il Nemico Dentro Vol.2 – Morte sul Reik e Il Nemico Dentro Vol.2 – Compendio a Morte sul Reik, (160 pagine A4, full color, copertina cartonata, PDF incluso, €34,90) entrambi, Il Nemico Dentro Vol.2 – Morte sul Reik Edizione da Collezione, cofanetto slip-case contenente i due volumi della seconda parte della campagna imperiale, con una copertina decorata in foil e UV metallizzati, i bordi delle pagine rossi, i segnalibri e tutti gli handout per i giocatori stampati (160 pagine + 128 pagine A4, full color, copertina cartonata, PDF incluso, €134,90) e Archivi dell’Impero Vol.1 (96 pagine formato A4, full color, copertina cartonata, PDF incluso, €29,90).

Vi ricordiamo inoltre che noi di Tom’s Hardware Italia Cultura Pop, abbiamo l’onore di essere Streaming Media Partner della kermesse, i cui eventi potrete seguire direttamente dal nostro canale Twitch, per non perdersi i momenti salienti dell’intero evento.