Il cast di Titans legge i Teen Titans di Wolfman & Peréz in un video speciale

Lo scorso 12 Agosto è cominciata la trasmissione della terza stagione di Titans, la serie Warner Bros. Television con protagonisti i giovani eroi dei fumetti DC, stagione che, dal trailer diffuso qualche mese fa, sembrerebbe cominciare dalle strade di Gotham City. Come per confermarci che la nuova stagione potrebbe avere diversi punti in comune con i Teen Titans di Marv Wolfman, sul sito ufficiale di DC è stato pubblicato un video molto speciale.

Il cast di Titans legge i fumetti dei Teen Titans

DC ha infatti pubblicato sul proprio canale Youtube un simpatico video in cui vediamo i membri del cast di Titans leggere e raccontare le prime avventure a fumetti del gruppo di eroi. Vediamo Brenton Thwaites, Anna Diop, Ryan Potter, Jay Lycurgo, Curran Walters, Savannah Welch, Teagan Croft e Joshua Orpin che sfogliano le primissime storie dei Teen Titans, commentando i personaggi da loro stessi interpretati e riproducendo i suoni delle onomatopee.

Curiosi di leggere anche voi i Teen Titans di Marv Wolfman? Panini DC Italia ha già pubblicato in Italia il volume cartonato, Teen Titans – Titani per Sempre, e il suo seguito, Scontro tra Titani, entrambi disponibili su Amazon.it.

La conclusione della stagione precedente aveva regalato ai fan della serie momenti piuttosto emozionanti, come la morte della Donna Troy/Wonder Girl di Conor Leslie e l’affermazione di Dick Grayson come Nightwing, non vestendo quindi più i panni di Robin e prendendo definitivamente le distanze dal suo mentore e padre Batman/Bruce Wayne. Quello che invece potrebbe aspettarci nella nuova stagione è stato anticipato da Greg Walker, lo showrunner della serie, secondo cui vedremo complicarsi i rapporti tra Dick e Kory/Starfire. Sappiamo già che l’aliena dovrà vedersela con la sorella, Blackfire, arrivata sulla Terra nell’ultimo episodio della seconda stagione. Inoltre, dal trailer scopriamo già che Jason Todd comincerà a vestire i panni del vigilante Red Hood.

Titans, il cast

Titans, in Italia distribuito da Netflix, è una serie scritta ed ideata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti. Il cast è composto da Brenton Thwaites (Dick Grayson/Nightwing), Anna Diop (Kory Ander/Starfire), Ryan Potter (Gar Logan/Beast Boy), Curran Walters (Jason Todd/Red Hood), Conor Leslie (Donna Troy/Wonder Girl), Teagan Croft (Rachel Roth/Raven) e Joshua Orpin (Conner Kent/Superboy), Alan Ritchson (Hank Hall/Hawk), Minka Kelly (Dawn Granger/Dove) e Iain Glen (Bruce Wayne/Batman). Tra le new entry vedremo anche Damaris Lewis (Blackfire), Savannah Welch (Barbara Gordon), Vincent Kartheiser (Dr. Jonathan Crane, alias lo Spaventapasseri) e infine Jay Lycurgo (Tim Drake).