Il primo livello di Super Mario interamente in cartone grazie a due bimbi giapponesi

È possibile creare una console funzionate di Super Mario completamente fatta di pezzi di cartone? La risposta è sì, e a realizzarle sono stati due bambini giapponesi di sei anni. A postare il lavoro il padre Yan, che su Twitter è conosciuto come @twinkeepingat1. Ma vediamo più nel dettaglio.

Super Mario: le repliche in cartone

A quanto pare, il figlio di Yan ha deciso di creare come compito per le vacanze, una replica in cartone del livello 1-1 di Super Mario Bros. con tanto di sfondo mobile e controlli funzionanti. Mario è attaccato a un anello di filo da pesca e può essere spostato usando i due quadranti, e il ‘livello’ è in realtà un lungo pezzo di carta arrotolato che ruota quando si muove la ruota attaccata alla console.

Yan ha spiegato che il progetto è stato fatto come parte dei compiti estivi di suo figlio, più precisamente come parte dei compiti di studio indipendenti.

Ecco il video con il gioco di Super Mario Bros.:

A quanto pare, il bambino, secondo il padre, si è ispirato ai tutorial postati da YouTubers di tutto il mondo, citando in particolare il canale YouTube brasiliano Invenctor.

Ma la cosa non finisce qui perché in realtà Yan ha due figli gemelli, che chiama “Twin A” e “Twin B”. Dopo aver visto la creazione di Twin A, Twin B ha deciso di creare una console tutta sua, questa volta con Mario Kart. Nulla da dire che i due fratelli hanno entrambi un incredibile talento.

Gli utenti di Twitter sono stati entusiasti di lavori di questi bambini e non hanno lesinato di elogi:

“Incredibile. Assicurati di lodarli molto e di cucinare il loro pasto preferito come ricompensa.”

“I ragazzi sono fantastici, ma anche il padre è fantastico per averli incoraggiati. Posso dire che sono una bella famiglia.”

“Possono insegnare anche a me come si fa?”

“Anche se hanno solo seguito un tutorial, è comunque incredibile.”

“Mi chiedo se si può fare il wall glitching in questo gioco?”

“Il frame rate è così fluido!”

Di certo questi compiti estivi sono più entusiasmanti dei vecchi compiti di matematica. Ciò dimostra che il miglior tipo di compito a casa è quello che incoraggia gli studenti a divertirsi mentre imparano e chissà se in futuro questi due bambini diventeranno dei creatori di videogiochi.

