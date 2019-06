Neon Genesis Evangelion: Netflix rimuove il doppiaggio italiano

Dopo il gran frastuono di questi giorni, Netflix ha annunciato che sistemerà molto presto il doppiaggio e i sottotitoli dell'anime Neon Genesis Evangelion.

In questi giorni l’argomento sulla bocca di tutti gli appassionati di serie animate ha riguardato la valutazione del lavoro effettuato da Gualtiero Cannarsi nell’adattamento in italiano di Neon Genesis Evangelion. La serie anime, ormai divenuta un cult, è approdata su Netflix pochi giorni fa scatenando molte polemiche fra gli utenti della piattaforma di streaming. Il malcontento, relativo ai dialoghi tradotti e adattati in un italiano – a detta del pubblico e anche di molti addetti ai lavori – inutilmente aulico e a tratti incomprensibile, si è subito diffuso a macchia d’olio sui social e su internet.

Gli influencer e gli appassionati non hanno potuto fare a meno di nei loro spazi esprimendo il proprio disappunto e in varie occasioni ci sono stati dei diretti confronti con lo stesso Gualtiero Cannarsi, il quale sembra non essere d’accordo con la delusione generale del pubblico, né riesce a condividere le loro opinioni a riguardo. Lui lavora da anni su vari prodotti provenienti dalla terra del Sol Levante, in particolare sull’adattamento dei film dello Studio Ghibli, ma il suo lavoro non è stato sempre apprezzato fino in fondo ma mai come in questo momento, dove il pubblico di internet sembra fermo sulle proprie posizioni.

Dopo tutto questo rumore, la stessa Netflix ha finalmente preso la parola. Nella pagina Facebook ufficiale italiana della piattaforma streaming, è stato da poco postato un post che riportiamo qui sotto:

“Ci avete fatto capire il vero significato di “STATO DI FURIA”. Quel pochitto che possiamo fare è dirvi che ci dispiace e che il doppiaggio ed i sottotitoli della versione italiana di Neon Genesis Evangelion saranno presto sistemati (e, nel mentre, abbiamo rimosso il doppiaggio).”

Netflix ha quindi preso un provvedimento drastico, alla luce di ciò che è accaduto, cercando di venire incontro alle esigenze degli spettatori e desiderando di mantenere la qualità di Neon Genesis Evangelion, prodotto molto amato sia dagli appassionati che dal pubblico generalista.