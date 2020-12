NERF presenta il fucile di The Mandalorian

Anche NERF si è fatta conquistare da The Mandalorian, realizzando una replica giocattolo dell’Amban Phase-Pulse Blaster, l’iconico blaster pesante utilizzato da Din Djarin.

Il fucile a impulsi utilizzato da Mando è una straordinaria arma con una potenza variabile (a seconda delle necessità del cacciatore di taglie) in grado sia di stordire i propri bersagli che di disintegrarli completamente. L’arma ha fatto la sua comparsa a partire dal primo episodio della serie tv Disney+ e da quel momento è stata universalmente associata al suo portatore.

La replica NERF del fucile d’assalto imbracciato dal Mando avrà una lunghezza di 127 centimetri e presenterà una decorazione dettagliata volta a replicare il più possibile le condizioni vissute del modello originale a cui è ispirato.

Amban Phase-Pulse Blaster di NERF sarà un oggetto da collezione pensato per gli appassionati della serie, caratterizzato anche dalla presenza di luci e suoni, che lo renderanno così molto più di un semplice blaster giocattolo. Questi dettagli potranno essere ritrovati nel mirino (che si illuminerà) ogni qual volta che il blaster sparerà un colpo (emetterà suoni uguali a quello della serie tv) oppure nel meccanismo meccanico di caricamento delle munizioni.

Amban Phase-Pulse Blaster sarà contenuto all’interno di una scatola dal design sofisticato che presenterà il profilo iconico del Mandaloriano impreziosito dall’utilizzo di vernice dorata a enfatizzare gli elementi più importanti del design del packaging, che in questo modo potrà essere utilizzato anche come display per il blaster.

All’interno della scatola saranno contenute anche dieci munizioni Nerf Elite darts argentate, ispirate ai proiettili utilizzati in The Mandalorian.

NERF Star Wars The Mandalorian Amban Phase-Pulse Blaster sarà disponibile sul mercato a partire dall’autunno 2021 ad un prezzo di 119,99 dollari. Il blaster, per funzionare, richiederà 2 batterie alcaline AAA da 1,5 V, non incluse nella confezione.