Mancano ormai solo 5 giorni all'attesissimo 25 dicembre, e il tempo per acquistare i doni natalizi è sempre meno. Anche pensare di comprare qualcosa online potrebbe diventare un problema, se la consegna non dovesse arrivare in tempo. Se siete preoccupati di non riuscire a procurarvi un bel regalo di Natale last minute, sappiate che con Amazon Prime non avrete questo problema: la consegna rapida, infatti, vi permetterà di ricevere i vostri acquisti entro il 25 dicembre. Se non siete già clienti, vi informiamo che potrete ricevere un anno di Amazon Prime completamente gratis! Per scoprire tutti i dettagli dell'offerta, vi consigliamo vivamente di leggere questo nostro articolo.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Per aiutarvi nella scelta dei vostri regali di Natale last minute, abbiamo pensato di consigliarvi 7 bellissimi set LEGO la cui consegna entro Natale è garantita da Amazon ai clienti Prime. Abbiamo pensato di inserire diverse tipologie di set, in modo da cercare di accontentare un po' tutti i gusti, per cui ora bando alle ciance e scoprite quali set LEGO acquistare per i vostri regali last minute!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Natale 2023: 7 set LEGO da acquistare last minute!

LEGO Icons Bouquet di Fiori

Vedi offerta su Amazon

Scatola di mattoncini LEGO Classic

Vedi offerta su Amazon

LEGO Creator 3 in 1 Unicorno

Vedi offerta su Amazon

LEGO Starfighter N-1 del Mandaloriano

Vedi offerta su Amazon

LEGO Marvel Guanto dell'Infinito di Iron Man

Vedi offerta su Amazon

LEGO Harry Potter Dobby l'Elfo Domestico

Vedi offerta su Amazon

LEGO Minecraft The End Arena

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!