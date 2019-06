Netflix e Gobelins: 10 borse di studio per i futuri animatori cinematografici

La piattaforma Netflix e la scuola francese Gobelins hanno annunciato recentemente che collaboreranno per realizzare un importante progetto. Netflix e Gobelins hanno intenzione di portare avanti un’iniziativa che permetterà agli studenti laureati alla scuola francese di lavorare in Giappone, a fianco di persone esperte del settore cinematografico.

Il progetto a cui prenderanno parte gli studenti, fornirà loro un’importante opportunità per ampliare le conoscenze sia dal punto di vista tecnico che creativo. A tal proposito, Nathalie Berriat, direttore di Gobelins, avrebbe dichiarato:

“Ci preoccupiamo profondamente di contribuire a promuovere le pari opportunità nel settore dell’animazione e vogliamo garantire che i vincoli finanziari non rappresentino un freno per gli studenti. Siamo entusiasti di lavorare con Netflix per supportare i futuri talenti in animazione di background e culture diverse”.