Le uscite Netflix di Giugno 2020

Dopo un mese di Maggio ricco di inaspettate novità come le serie tv Hollywood e Non ho Mai…, anche per questo prossimo Giugno, Netflix ha in serbo per noi moltissime sorprese. Tra queste novità segnaliamo Dunkink, il film di guerra di Christopher Nolan, in arrivo il quindici Giugno, la quarta stagione di Tredici, disponibile dal cinque Giugno, che svetta come produzione originale Netflix.

Andiamo, però, a vedere nel dettaglio tutte le uscire del prossimo mese.

Serie Tv originali Netflix

Dal due Giugno sarà disponibile la seconda parte della quinta stagione de Le Amiche di Mamma, sequel della serie tv degli anni Ottanta-Novanta dal titolo Gli Amici di Papà. Il quattro Giugno uscirà, invece, la prima stagione di Mi Senti? show televisivo che segue le vicende di tre amiche che vivono in un quartiere non proprio altolocato e che sono alle prese con storie d’amore andate male e famiglie disfunzionali. Il cinque Giugno sarà la volta della quarta stagione di Tredici, mentre il dieci del prossimo mese usciranno le prime stagioni di Curon, una serie tv italiana che esplora il soprannaturale e le vicende di alcuni abitanti di una cittadina molto particolare, e Reality Z, uno show brasiliano popolato da zombie.

Il dodici e il tredici Giugno saranno disponibili rispettivamente la prima stagione di Estate di Morte, serie tv polacca tratta dall’omonimo romanzo thriller di Harlan Coben, e la quarta stagione di Alexa & Katie. A chiudere le uscite abbiamo le seconde stagioni di Mr. Iglesias (diciassette Giugno), The Order (diciotto Giugno), La Cosa più Bella e The Politician (diciannove Giugno)

Serie Tv non originali: Tra le produzioni non originali Netflix, il mese di Giugno ci regalerà la quarta stagione di Dc’s Legends of Tomorrow in arrivo il primo Giugno, la settima stagione di New Girl disponibile dal nove Giugno, la seconda parte dell’ottava stagione di Suits (ventuno Giugno) e le stagioni dalla uno alla otto di 24, in arrivo proprio il ventiquattro Giugno.

Film originali Netflix

Tra i film originali Netflix sono in arrivo il cinque giugno The Last Day of American Crime e Choked: Money Talks. Il primo film è tratto dal fumetto di Rick Remender e Greg Tocchini del 2009 e racconta di un futuro non troppo lontano in cui il governo americano ha trovato il modo per contrastare i crimini in maniera infallibile. Nel film compaiono Michael Pitt, Édgar Ramírez (che ricopre anche il ruolo di regista) e Anna Brewster.

Il dodici Giugno uscirà sulla piattaforma Netflix Da 5 Bloods – Come Fratelli, diretto da Spike Lee, racconta la guerra in Vietnam. Come è accaduto ad altre pellicole la cui uscita era prevista nelle sale in questo periodo di Covid-19, Da 5 Bloods – Come Fratelli non uscirà al cinema ma su Netflix. Il diciannove Giugno sarà la volta del film romantico Feel the Beat, mentre il diciannove Giugno saranno disponibili sulla piattaforma di streaming online, Proiettile Vagante e Wasp Network. Il ventisei Giugno sarà poi disponibile Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga. Anche in questo caso la pellicola con Rachel McAdams, Pierce Brosnan, Dan Stevens e Demi Lovato non sarà distribuita nelle sale a causa del Covid-19, ma sarà disponibile solo su Netflix.

Film non originali: Tra i film non originali disponibili su Netflix a Giugno ci saranno 84 Charing Cross Road, I Mercenari 3, Into the Storm, Rampage – Furia Animale, Ready Player One, Una Pallottola Spuntata 33 1/3 – L’insulto Finale, Gremlins, King Arthur – Il Potere della Spada, Lego Batman – Il Film online già dal Primo Giugno. Il due Giugno, invece, è il turno di Senza Lasciare Traccia, mentre il sette Giugno sarà la vota di 365 Giorni, Bleed – Più Forte del Destino, Inganni Online, Ore 15:17 Attacco al treno. A partire dal quindici Giugno, invece, saranno disponibili John Rambo e Dunkirk.

Animazione e Anime

Da qualche mese a questa parte Netflix sta regalando particolare attenzione alla scelta delle serie e dei film di animazione. Ricorderete che a Febbraio sono stati caricati sulla piattaforma di streaming online diversi film dello Studio Ghibli. A Giugno saranno disponibili, invece, i seguenti titoli: la prima stagione di Marblegen (Primo Giugno), Vera: Salvataggio Arcobaleno (due Giugno), la terza parte della prima stagione di Baki (quattro Giugno), la quarta stagione di F is For Family e la seconda stagione di Kipo e l’era delle creature straordinarie (entrambe il dodici Giugno), Miyo – Un amore felino (diciotto Giugno), la prima stagione de La Città Canterina (diciannove Giugno), la prima stagione di BNA – Brand New Animal e la diciassettesima stagione de I Griffin (entrambe in arrivo il trenta Giugno).

Documentari

Molti e eterogenei sono i documentari che saranno disponibili da Giugno su Netflix, tra questi ricordiamo Lo Spelling di Un Sogno (due Giugno) che racconta di alcuni cittadini indo-americani e della loro bravura nelle gare di ortografia. Il dieci Giugno sarà la vota della prima stagione del documentario Lenox Hill dedicato allo storico ospedale di New York, il dodici Giugno usciranno le prime tre stagioni di Don’t Crack Under Pressure, Magnetic e Nuit de la Glisse.

Il diciannove del prossimo mese, sarà la volta di due documentari Padre, Soldato, Figlio dove si esplora il significato intergenerazionale di parole come sacrificio, scopo, famiglia e orgoglio maschile americano all’indomani della guerra, e la seconda stagione di Bebè – Viaggio nel primo anno di vita.

Stand-up Comedy

Già dal primo Giugno saranno disponibili moltissimi speciali di Stand-up Comedy, tra questi vi segnaliamo: Al Passo con i Kardashan, Married to Medicine, Sotto Coperta, The Real Housewife of Atlanta, The Real Housewife of Beverly Hills, The Titan Games, Top Chef questi show televisivi saranno disponibili dalla prima stagione.

A partire dal cinque Giugno sarà possibile vedere su Netflix la quinta stagione di Queer Eye e dal dodici del prossimo mese saranno disponibili la seconda stagione di Dating Around e lo speciale Jo Koy: In His Elements. Per concludere, il diciannove Giugno arriverà la prima stagione di Floor is Lava.