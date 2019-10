Netflix produrrà la serie animata di “Bone”

La pluripremiata serie a fumetti di Jeff Smith Bone avrà la sua trasposizione animata, con Netflix che ne curerà l'adattamento, con lo stesso Smith che supervisionerà la produzione.

La pluripremiata serie a fumetti di Jeff Smith Bone avrà la sua trasposizione animata, con Netflix che ne curerà l’adattamento e con lo stesso Smith che supervisionerà la produzione. La storia seguirà le disavventure dei cugini Bone, attraverso un vasto e inesplorato deserto, fino ad arrivare a una misteriosa valle, piena di creature meravigliose e terrificanti.

Dopo aver lavorato ai personaggi da quando aveva dieci anni, Jeff Smith ha visto Bone pubblicato per la prima volta nel 1991 ed è andato avanti per oltre cinquanta numeri, concludendosi poi nel 2004. La serie, nel suo percorso, ha vinto svariati premi, tra cui Eisner e Harvey awards, influenzando con il suo successo lo sviluppo e la crescita dell’editoria di fumetti per bambini.

“Ho aspettato molto tempo per questo. Netflix è la casa perfetta per Bone. I fan dei libri sanno che la storia si sviluppa capitolo per capitolo e libro per libro. Una serie animata è esattamente il modo giusto per farlo! Il team di Netflix capisce Bone e si impegna a fare qualcosa di speciale: questa è una buona notizia per i bambini e gli amanti dei cartoni animati di tutto il mondo“, ha dichiarato Smith.

Incontra i cugini Bone: Fone Bone, Phoney Bone e Smiley Bone, tre disadattati che una volta cacciati da Boneville, si ritrovano persi in un vasto deserto inesplorato. Si fanno strada in una valle profonda e boscosa piena di creature meravigliose e terrificanti. Con l’aiuto della misteriosa Thorn, della sua rude nonna Ben e del Grande drago rosso, i ragazzi faranno del loro meglio per sopravvivere. Sarà l’anno più lungo, ma divertente, della loro vita!

Bone si unisce alla schiera di nuovi progetti di Netflix creati per espandere la programmazione per bambini, che include anche il creatore di Doc McStuffins Chris Nee e Alex Hirsch di Gravity Falls. Altre aggiunte includono il film Green Eggs and Ham (basato sul libro del Dr. Seuss), Boss Baby, Baby-Sitters Club in live action e un progetto basato sulle opere di Roald Dahl.