Durante la prima giornata della Netflix Geeked Week lo streamer ha svelato che la seconda stagione di Warrior Nun, la serie televisiva fantasy e drammatica statunitense creata da Simon Barry, basata sull’omonima serie a fumetti di Ben Dunn, distribuita dal 2 luglio 2020 su Netflix (potete leggere la nostra recensione a questo articolo), uscirà durante l’inverno di quest’anno. Lo streamer ha anche pubblicato un trailer che anticipa cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione.

Da quello che possiamo vedere dal trailer pubblicato nel primo giorno della Netflix Geeked Week la seconda stagione di Warrior Nun mostra le ragazze mentre si preparano ad affrontare Adriel. Ciò che salta subito agli occhi è che i nuovi episodi promettono molta più azione rispetto ai precedenti, in fondo la posta in gioco è più alta.

Il trailer, che potete guardare qui sotto, inizia con Ava che corre sull’acqua. Una delle ragazze dice: “Nessuno nella storia ha mai sconfitto Adriel ed è sopravvissuto.” Capiamo quindi che si preparano alla grande battaglia. Dettagli più precisi della trama non sono stati ancora svelati.

Direttore di Warrior Nun è Simon Barry, noto soprattutto per la serie Continuum, affiancato da Terri Hughes Burton, co-produttore esecutivo che ha lavorato a The 100, oltre che da Amy Berg come produttore consulente. La serie TV ha debuttato su Netflix il 2 luglio, con dieci episodi intitolati seguendo alcuni passaggi della Bibbia.

Nel cast Albe Baptista, Toya Turner, Thekla Reuten, Lorena Andrea, Kristina Tonteri-Young e Tristán Ulloa.

Questa la sinossi della prima stagione:

Ava è una ragazza tetraplegica di 19 anni che muore misteriosamente in un orfanotrofio gestito da suore presso il quale risiedeva. Il luogo religioso in cui viene portata la sua salma viene attaccato da oscure forze nemiche. Una suora, dopo aver estratto con un apposito strumento di ferro la “sacra Aureola” dalla schiena di una monaca-guerriera deceduta in combattimento, la inserisce nella schiena di Ava per occultarla agli occhi dei demoni che la cercano. La ragazza, in seguito all’inserimento dell’Aureola resuscita e riacquista la possibilità di camminare. Spaventata dalla nuova capacità di vedere i demoni, si da alla fuga. Dopo parecchie ore passate a girovagare per le strade di una città spagnola, incontra, in una villa, un ragazzo, JC, e la sua compagnia di amici che si scopre essere un gruppo di ragazzi che si introducono illegalmente nelle case vuote dei ricchi, girando così l’Europa senza dover pagare l’alloggio. Intanto, l’ordine religioso segreto che le ha innestato per sbaglio l’aureola la cerca: lei infatti è la “suora guerriera” poiché ha in sé l’aureola che un angelo ha donato alla fondatrice dell’ordine durante la prima crociata. L’ordine si occupa di combattere il Maligno ed è composto da suore addestrate nel combattimento, nello sparo e in altre abilità marziali letali.