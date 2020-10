Nightfall Games annuncia il gdr di Terminator

Interessanti, e brevissime, notizie per gli amanti di Terminator: presto potremmo vedremo arrivare il gioco di ruolo dedicato.

Questo almeno stando all’annuncio fatto, tramite la loro pagina Facebook, dall’azienda Nightfall Games, attuale proprietaria dei diritti per portare sul gioco da tavolo il primo capitolo della celebre saga creata da James Cameron.

Purtroppo sembrerebbe che le informazioni disponibili si fermino qui: l’azienda non ha infatti rilasciato praticamente nessun tipo di commento a corollario di questa notizia.

Insomma, se c’è una cosa che possiamo affermare con certezza è che l’azienda inglese sa sicuramente come richiamare l’attenzione e alimentare le aspettative dei fan.

Allo stato attuale delle cose non sappiamo nemmeno se il motore di gioco si baserà sul sistema S5S, di proprietà della stessa Nightfall: tale sistema si basa sull’uso di dadi a dieci facce (fino a sei per giocatore) dove solo uno viene utilizzato per determinare il successo delle azioni e i rimanenti si “traducono” in dadi Abilità.

A tal riguardo possiamo fare solo delle supposizioni, basandoci su una dichiarazione fatta tempo fa dal portavoce della Nightfall Games (traduzione nostra):

Al Momento stiamo sviluppando due giochi. Il primo, che annunceremo a breve, userà un sistema di gioco piuttosto noto. Il secondo avrà al centro delle meccaniche il S5S System.

Considerando che questo è il primo gioco che viene annunciato dopo tale dichiarazione ci sono, salvo sorprese, il cinquanta per cento delle possibilità che usi il su nominato sistema di gioco.

A tutti gli amanti della saga segnaliamo che questa non sarà la prima volta che potremo avere sul tavolo da gioco un prodotto dedicato alla serie di film nata nel lontano 1984: avremo infatti modo di vedere in azione il celebre cyborg e i coraggiosi uomini della resistenza in Terminator : Genisys, un gioco da tavolo portato in Italia da Wyrd edizioni e attualmente in fase di pre-order.