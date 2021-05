Noi, i Ragazzi dello Zoo di Berlino, la recensione in anteprima

Noi, i Ragazzi dello Zoo di Berlino, titolo originale Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, è la nuova serie Prime Video ispirata al celebre romanzo autobiografico di Christiane F. (lo potete trovare a questo link), da cui è stato già tratto un iconico film nel 1981. La serie, sceneggiata da Annette Hess, segue sei adolescenti che combattono per il loro sogno di felicità e libertà, lasciandosi alle spalle tutti i problemi con genitori, insegnanti e coetanei. La storia parla di droga e di dipendenza, e di cosa comporta entrare nel tunnel degli stupefacenti, soprattutto in tenera età (ricordiamo che Christiane F., nella sua biografia, racconta di essere entrata in contatto con le sostanze a soli dodici anni). Abbiamo avuto la possibilità di guardare in anteprima la serie tv che sarà disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video a partire dal 7 Maggio.

Noi, I Ragazzi dello Zoo di Berlino: una storia universale

Christiane, Stella, Babsi, Benno, Michi e Axel (Jana McKinnon, Lena Urzendowsky, Lea Drinda, Michelangelo Fortuzzi e Bruno Alexander) sono dei ragazzi, poco più che preadolescenti, che si ritrovano nei club inebrianti e nelle feste underground di Berlino alla fine degli anni Settanta dello scorso secolo. Sono forti, coraggiosi e vivono selvaggiamente in questo che loro stessi considerano un vero e proprio “paradiso”, che inizialmente sembra essere un tripudio di colori, audacia ed eccitazione.

Al centro del gruppo c’è Christiane, la cui vita è lacerata dalla devastante separazione dei suoi genitori. Fugge da casa sua solo per ritrovarsi a scivolare in un mondo sotterraneo e seducente, fatto di estremi, di droghe ed esaltazione. Man mano che il legame del gruppo si intensifica, tutti i ragazzi inseguono, edonisticamente, il prossimo brivido, la prossima cosa che potrà generare in loro una sorta di interesse. I ragazzi sembrano svuotati di qualsiasi passione, inseguendo soltanto il piacere immediato delle cose, un piacere che proprio la droga riesce a dare più di ogni altra cosa.

La serie trasporta gli spettatori nelle strade suggestive e nelle piste da ballo sudate dei club iconici di Berlino, quelli degli anni Settanta e Ottanta che hanno fatto la storia della techno e della new wave. Anche se facciamo fin da subito fatica a capire, effettivamente, quale sia la reale epoca in cui le puntate sono ambientate. Infatti sono totalmente assenti i riferimenti alla storia reale di cui è permeato anche il famoso e omonimo romanzo. Il clima di fondo, però, resta e sullo schermo assistiamo alla noia e alla disperazione di questi adolescenti che vivono, purtroppo, senza un perché; si lasciano scivolare addosso la vita, senza paura della destinazione finale a cui l’abuso di stupefacenti possa portarli.

Una nuova versione era necessaria?

Questa versione di Noi, i Ragazzi dello Zoo di Berlino è un po’ più nebulosa. Sembra che sia ambientato alla fine degli anni Settanta o all’inizio degli anni Ottanta, ma poi non è più così, i fotogrammi confondono. Nessuno porta in giro telefoni o fa riferimento a social, quindi è sicuramente un pezzo d’epoca. Ma l’atmosfera, in fatto di sound, è meno febbrile e più simile ai club della serie TV Euphoria con protagonista Zendaya. Gli abiti che tutti indossano potrebbero essere quelli usati dagli adolescenti nell’Europa dell’epoca oppure di oggi. La colonna sonora è costituita prevalentemente da canzoni di David Bowie (il cantante inglese ha un ruolo molto importante nel libro di memorie di Christiane), ma molte di esse sono rifatte in versioni più moderni. Non sembrano esserci riferimenti storici né al muro di Berlino né alla Germania dell’Est.

Questo destabilizza molto lo spettatore, perché la grandezza sia del film, sia del romanzo stava proprio nel contestualizzare i disagi di un’epoca ben precisa. Tutto ciò manca nell’attuale rifacimento e la mancanza si sente davvero parecchio. Sembra che la sceneggiatrice, Annette Hess, e il suo staff abbiano scelto questo particolare tipo di narrazione al fine di attirare un pubblico più giovane. Ma l’impostazione confusa appiattisce il contesto di ciò che stiamo vedendo. Vediamo persone che si dedicano all’uso di eroina, che era, probabilmente, la droga più usata allora, ma non c’è uno scavo profondo sulle motivazioni che hanno portato, soprattutto i giovani, all’uso di questa sostanza.

In altre parole, Noi, i Ragazzi dello Zoo di Berlino è essenzialmente uno show su adolescenti disamorati della loro esistenza che vengono coinvolti nella droga, perché le loro vite sono così orribili. Un po’ come abbiamo visto in altri spettacoli che approfondiscono il rapporto tra adolescenti e droghe, come Euphoria.

I genitori sono inutili e sembra che i ragazzi siano soli nella vita, quindi si rivolgono alla droga e al gruppo. Questa accezione era già presente nel libro di Christiane F., in cui la scuola e la famiglia non facevano assolutamente nulla per aiutare questi ragazzi alla deriva, tranne che in qualche rara occasione. Ma senza il periodo di tempo come riferimento, sembra che l’uso di droghe sia glorificato anziché esaminato con un occhio obiettivo e una ricerca sociale importante. Anche il cast, quasi tentacolare per quanto sia abbondante, e la mancanza di un’ambientazione reale rendono questa serie meno efficace di quanto i suoi produttori speravano che fosse.

In conclusione

La serie Noi, i Ragazzi dello Zoo di Berlino, non aggiunge nulla al quadro generazionale che era stata già stato analizzato dal romanzo (1978) e dal film (1981), anzi toglie molto di quelle atmosfere presenti nelle due prime opere che hanno reso comprensibile e ben classificabile la storia autobiografica di Christiane. L’opera in arrivo sulla piattaforma streaming, pur avendo un ottimo cast in cui risalta la protagonista, Jana McKinnon, risulta come artefatta, creata ad hoc per un pubblico contemporaneo composto da giovani abituati a un tipo di messa in scena più immediata e estetizzante.

Si è perso di vista il ruolo educativo della storia di Christiane F., il racconto è edulcorato e sembra che la droga sia una sorta di espediente necessario per fuggire dalle incombenze della vita. Ma la storia originale non è questa. La grandezza di Noi, i Ragazzi dello Zoo di Berlino, almeno per le due opere originali, sta proprio nella precisa volontà di narrare un contesto sociale e un’epoca ben delineati, per portare a galla i problemi di una generazione, quella vissuta a cavallo degli anni Settanta e Ottanta. Decontestualizzare l’opera assume altre caratteristiche, è una forzatura che non può piacere. Con ogni probabilità si sottovalutano le nuove generazioni, target di riferimento dell’opera, fatte di giovani studenti che, ancora oggi, tra i banchi di scuola, la storia di Christiane la leggono e la comprendono perfettamente, in tutta la sua cruda verità sociale e storica.