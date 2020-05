Norvegia: trovato un gioco da tavolo risalente a 1700 anni fa

L’University Museum di Bergen ha portato alla luce quello che è a tutti gli effetti un gioco da tavolo risalente a 1700 anni fa. Il prezioso reperto è stato trovato all’interno di uno scavo di una antica tomba ad Ytre Fosse, nella Norvegia occidentale.

Il sito archeologico risale all’età del ferro romana e al suo interno, oltre al gioco da tavolo sono stati trovati 3 vasi in ceramica, una spilla di bronzo e del vetro annerito. Il gioco da tavolo, composto da 18 pezzi e un dado dalla forma allungata simile ad un bastoncino, ha catturato l’attenzione degli studiosi per via della particolare forma del dado. Si tratta infatti di un tipo di dado molto raro, che in Scandinavia è stato osservato soltanto in un altro ritrovamento avvenuto a Vimose in Danimarca. Il ritrovamento di Vimose ha così permesso agli studiosi di avere un’idea circa i giochi presso le tribù germaniche della Scandinavia.

Gli antichi giochi in scatola scandinavi erano giocati dalle personalità più influenti delle tribù e derivavano dal Ludus latrunculorum, un gioco da tavolo con pedine molto in voga nell’antica Roma e precursore di quello che poi diventerà Hnefatafl (Tavola del Re) uno dei giochi dell’epoca vichinga più conosciuto.

Benché sia giocato anche ai giorni nostri Hnefatafl è un gioco molto antico, giocato già a partire dal 400, ben prima della diffusione in Europa degli scacchi e il gioco consiste nel, a seconda del ruolo del giocatore, far fuggire il proprio Re (per i bianchi) oppure catturare il Re nemico (per i neri).

Il ritrovamento di questo antico gioco da tavolo aiuterà gli studiosi fornendo dati più precisi circa la cronologia dei dadi e dei vari pezzi del gioco. In questo modo sarà possibile comprendere la rilevanza e l’impatto sociale delle attività ludiche per le popolazioni scandinave durante il principio dell’età del ferro.