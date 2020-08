Notti Brave & Giorni Duri, corruzione e faide nel vecchio mondo

Notti Brave & Giorni Duri, un titolo altamente goliardico per una serie di brutali avventure e faide nobiliari nel Vecchio Mondo di Warhammer Fantasy Roleplay. Questo supplemento raccoglie cinque avventure di Graeme Davis, tre delle quali provengono da precedenti edizioni (e sono state quindi aggiornate e portate nel mondo di WFRP IV), mentre le ultime due sono originali e rappresentano la fine del ciclo di questa sanguinosa e corrotta faida nobiliare.

Abbiamo giocato usando la versione PDF di questo supplemento, quindi non possiamo esprimerci a proposito della produzione editoriale della controparte fisica, ma solo a proposito del contenuto e della possibilità di gioco. Il prodotto, fisico e digitale, è stato tradotto ed importato da Need Games ed è attualmente distribuito da Asmodee Italia.

Notti Brave & Giorni Duri

Il supplemento può essere utilizzato in molti modi in base alle preferenze di tutti i giocatori, ed ogni possibilità è ugualmente valida. La prima è probabilmente la più tradizionale: create un gruppo di personaggi ex-novo, e lanciatevi nella trama / faida tra Ulrike e Dammenblatz, iniziando a giocare lo scenario “Notte Brava alle Tre Piume” e da li proseguendo in ordine su tutti gli scenari.

lo stesso autore Graeme Davis ha specificato che le due avventure originali presenti in questo manuale (“Un Giorno al Processo” e “Una Notte all’Opera”) si inseriscono volutamente all’interno di quello che all’inizio non era stato pensato come un arco narrativo unico, ma che negli anni lo è diventato (ricordiamo che le tre avventure già pubblicate sono uscite lontane tra di loro negli anni, benché seguissero più o meno un filone unico di trama e personaggi). Se l’autore ci dice chiaramente che il lavoro è stato strutturato per una campagna divisa in cinque atti, chi siamo noi per deluderlo?

Altra possibilità ugualmente valida è quella di sfruttare gli elementi costitutivi delle scene di queste avventure nella vostra campagna. Saggiamente, l’autore ha preparato avventure con non solo una trama di politica e faide sociali (che comunque sono il pane quotidiano di Warhammer Fantasy Roleplay), ma con anche una forte connotazione di ambiente. Le cinque avventure si svolgono su un fiume, in un tribunale, in un teatro, ad un matrimonio ed ad una festa in maschera. Senza usare la trama trasversale alle avventure, è molto facile estrarre i luoghi già di interesse nella propria campagna, ed inserirci le avventure associate.

Ultima possibilità degna di nota: sono presenti alcuni punti di congiunzione con la macro-campagna “Il Nemico Dentro”, ma se non si ha dimestichezza con il materiale in inglese è sicuramente meglio aspettare che sia stata tradotta e importata prima di tentare questo crossover.

Le Avventure

Come abbiamo anticipato, il modulo Notti Brave & Giorni Duri contiene cinque avventure, ambientate in cinque punti ben definiti e differenti. La loro struttura è molto simile tra tutte le avventure, ma non per questo particolarmente semplice. Giocatori non avvezzi ad avventure di una certa complessità potrebbero trovarsi disorientati o a disagio con questo materiale, che non è sicuramente adatto ad essere un modulo introduttivo al gioco. Per questo fine, invece, lo Starter Set è decisamente più adeguato.

Tutte le avventure iniziano con una introduzione, una descrizione del luogo dove si svolgerà l’azione, e alcuni suggerimenti di continuità per le varie opzioni di campagna presentate in anticipo. La singola avventura, però… Non è un’avventura singola, ma un insieme di differenti trame intrecciate.

Ad esempio, i giocatori si aspettano semplicemente una notte in una locanda, e invece hanno la possibilità di trovarsi coinvolti in

Una faida tra famiglie nobili da lavare nel sangue

Un ricatto tra ALTRE famiglie nobiliari

Un complotto di un culto aberrante votato al Caos

Una vendetta per onore tradito

Contrabbando e forze della legge in incognito

il tutto ovviamente accompagnato dalla peggio criminalità che si può trovare nell’Impero. E qualcuno si stava aspettando una semplice notte in locanda! Lo schema generale per tutte le avventure prevede la presentazione di tutte le trame presenti (mediamente mezza dozzina, a volte di meno, a volte di più) con contestualizzazione dei personaggi coinvolti e dei loro obiettivi. Successivamente segue uno schema temporale, dove diversi orologi indicano le evoluzioni temporali delle trame e le più probabili biforcazioni / sconvolgimenti causati dai giocatori.

In pratica, ogni avventura è un insieme di differenti avventure, strettamente interconnesse come trama e come tempo degli avvenimenti! Possiamo dire molte cose di questo genere di avventure, ma sicuramente non che siano ripetitive e meno che mai scontate o banali!

Appendici e approfondimenti

Il modulo Notti Brave & Giorni Duri si conclude con un paio di appendici relativa ad alcuni personaggi, le nuove regole per gli Gnomi, e ai giochi da svolgersi all’interno di una osteria. Quest’ultimo capitolo è estremamente interessante, Anche se chiaramente la maggior parte dei giochi vengono ricondotti ad essere dei test contrapposti tra giocatori e PNG (o tra giocatori, magari), l’introduzione specifica sulla storia dei vari giochi e della tradizione locale è molto interessante per il contesto del vecchio mondo.

Conclusione

Il modulo è decisamente ricco di buon materiale di gioco, e personalmente ho apprezzato molto le trame intrecciate e l’articolazione degli scenari, sia individualmente che singolarmente. Nonostante il manuale sia di meno di cento pagine, la quantità di contenuti è veramente ottima in proporzione al suo volume. L’articolazione la struttura di tutte le sessioni è molto chiara, ma non è immediata da seguire e soprattutto svolgere, e se le esperienze di gioco fino a questo punto sono state di avventure più lineari nello svolgimento e nell’esecuzione… Anche peggio.

Considerate che non è inusuale che in una sola delle avventure presenti su questo manuale vi siano 6 o più trame di gioco, le quali si svolgono in contemporanea, alterandosi a vicenda a seguito delle azioni dei personaggi. Come Master, queste avventure richiedono non poca preparazione e dedizione. Il risultato vale il tempo dedicatoci, ma nel caso la vostra esperienza nel mondo del gioco sia agli inizi, sicuramente altri materiali possono essere decisamente più indicati.

Nel caso invece abbiate già dimestichezza con avventure più complesse, allora gli strumenti contenuti in questo modulo porteranno a ottime (e mortalmente pericolose) avventure.