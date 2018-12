Numenera Discovery & Destiny, il kickstarter per l’edizione italiana

In questi giorni è stata lanciata da Wyrd Edizioni la campagna Kickstarter per l’edizione italiana di Numenera 2: Discovery and Destiny, prodotto nato dalla raccolta fondi fatta sempre su Kickstarter nel 2017 dalla Monte Cook Games.

Numenera è un gioco di ruolo di fantascienza basato sulla scoperta, sull’esplorazione e sulla ricerca di strani e antichi artefatti costruiti e dimenticati da civiltà precedenti; la sua prima edizione in lingua inglese risale al 2012 mentre quella localizzata in italiano al 2014.

I due nuovi manuali che costituiscono il corpo base della campagna Kickstarter aggiornano sia le regole che le meccaniche dei vecchi contenuti del gioco ma è importante sottolineare che non si tratta di una nuova edizione: lo stile di gioco, i temi, il mood e l’ambientazione di Numenera rimangono infatti immutati. I nuovi manuali vanno ad integrare e arricchire il materiale esistente che rimane tutto giocabile senza problemi.

Discovery è una parziale riscrittura del manuale base, contiene una revisione dei tipi di personaggio (Tech, Jack e Glaive) rendendoli più equilibrati e vari tra loro. Dal punto di vista delle meccaniche, come già detto, non ci sono cambiamenti radicali, ma il manuale presenterà più opzioni, regole più chiare e verrà ampliata la parte di geografia dell’ambientazione.

In Destiny vengono forniti gli strumenti per determinare il destino e la fama dei personaggi, che potranno interagire appieno con l’ambientazione, fino a diventarne parte integrante e plasmare il futuro del Nono Mondo.

Il manuale fornisce nuove idee e spunti ampliando il tema principale del gioco: non più solo esplorazione e scoperta di antichi artefatti, ma anche l’impatto che tali ritrovamenti avranno nella vita degli abitanti del Nono Mondo, che porrà i giocatori davanti a scelte complesse e strategiche. Oltre a tutto ciò, il manuale presenta tre nuovi tipi di personaggio.

Per la campagna Kickstarter l’obiettivo fissato per il finanziamenti del progetto è di 4.000 euro. Al momento questo Kickstarter ne ha raccolti quasi 14.000, quindi tutti coloro che hanno deciso di finanziare il progetto potranno ricevere i loro nuovi manuali.

Come ogni campagna di crowdfunding anche questa prevede diversi pledge e stretch goal che si attiveranno una volta raggiunta una certa cifra.

Il primo pledge è stato impostato a 55 euro e prevede la possibilità di richiedere solo uno dei due manuali corredato da alcuni supplementi, sia in formato cartaceo che pdf.

Chi desidera spendere un po’ di più, ma avere entrambi i manuali, può scegliere uno degli altri pledge. Si va dai 120 ai 350 euro: chi sostiene la campagna in tal modo si vedrà recapitare i due volumi in un cofanetto. A seconda del perk scelto si avrà diritto a più accessori e supplementi, come ad esempio le carte “punti esperienza” o il romanzo Poison Eater.

La data prevista per la consegna dei manuali e gli altri contenuti della campagna di crowdfunding è novembre 2019.