Dopo il successo ottenuto con Cobra Kai (attualmente presente sul catalogo Netflix), i creatori della serie hanno fornito alcuni dettagli sullo spin-off di Una pazza giornata di vacanza (in originale Ferris Bueller’s Day Off) ovvero il loro nuovo progetto cinematografico. Kai Josh Heald, Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz hanno riferito di come le risposte da parte del pubblico verso Cobra Kai li abbiano condotti ai lavori cui si stanno occupando ultimamente, plasmando una visione che gioca moltissimo con il pubblico attuale e con i fan storici di Karate Kid, dando i suoi frutti. Da ciò l’ingresso nel nuovo progetto dal titolo Sam and Victor’s Day Off.

I nuovi dettagli dello spin-off di Una pazza giornata di vacanza

Il film originale venne proiettato nelle sale nel 1986, con Matthew Broderick nel ruolo del protagonista, in un’avventura dalle tonalità leggere. Il tutto venne diretto dal maestro John Hughes. A un certo punto del film Ferris e i suoi amici usano la Ferrari del padre di Cameron per spostarsi durante la giornata, per poi restituirla intatta a due parcheggiatori. Lo spin-off si concentrerà proprio sull’arco di tempo in cui hanno utilizzato il bolide. Parlando con Variety, i creatori di Cobra Kai si sono sbilanciati riguardo a questo nuovo progetto e all’approccio che utilizzeranno in corso d’opera.

In fase d’intervista hanno sottolineato quanto siano entrambi estremamente vicini al materiale trattato e l’impatto che ebbe il film originale sulla loro adolescenza negli anni ’80, Hurwitz ha detto:

Non vogliamo rovinare quello che accadrà, inutile dire che si svolgerà lo stesso giorno che tutti conosciamo. Sono a Chicago e questi ragazzi hanno incrociato le loro strade nel loro viaggio. Alcuni degli iconici set o luoghi che abbiamo visto attraverso gli occhi di Ferris forse li vedremo anche attraverso gli occhi di altri personaggi.

Successivamente i due autori hanno parlato dell’effetto nostalgia e del modo in cui tenteranno di trattenersi da questo punto di vista, così da non saturare troppo il film. Il loro obiettivo è si quello di ricordare, aprendo però nuove possibilità da un materiale che tutti conosciamo.