Nuovo record per Action Comics #1: venduto per 3,25 milioni di dollari

Superman ha fatto la sua prima apparizione in Action Comics #1 nel lontano 1938, ma su questa storia potete leggere un intero approfondimento dedicato. Jerry Siegel e Joe Shuster hanno creato il personaggio, che è diventato rapidamente uno dei supereroi più amati della storia. Allora, il primo numero di Action Comics costava circa 10 centesimi. Questa settimana, invece, una rara copia in ottime condizioni è stata venduta all’asta per ben 3,25 milioni di dollari, battendo un nuovo record.

Secondo un comunicato stampa della casa d’aste online ComicConnect.com, il fumetto inizialmente era stato trovato per caso “sepolto in una pila di vecchie riviste di film degli anni ’30” ed era stato messo subito in vendita. Dalla prima vendita, il volumetto ha cambiato ben tre acquirenti, ma adesso se lo è aggiudicato un compratore che ha preferito rimanere anonimo e che, a detta del comunicato stampa, pare sia relativamente nuovo negli investimenti sui fumetti. Il venditore ha dichiarato di aver avuto un profitto di 1 milione di dollari dopo aver posseduto il suddetto fumetto di Superman per soli tre anni.

Questa non è la prima volta che una copia di Action Comics #1 entra nella storia. Altri numeri sono stati venduti per grandi somme, tra cui uno nel 2014 che ha raggiunto ben 3,2 milioni di dollari su eBay. Il valore di questo fumetto è praticamente ineguagliato nel mondo del collezionismo e questo perché è super raro oltre ad essere un pezzo di storia importantissimo. A tal proposito, Vincent Zurzolo, co-proprietario di ComicConnect, nel comunicato stampa ha dichiarato:

“Questo è un fumetto di 83 anni in condizioni quasi immacolate ed è uno spettacolo da vedere. Per non parlare del fatto che questo libro ha lanciato il genere dei supereroi che è una parte così importante della nostra cultura che non va assolutamente sottovalutato.”

