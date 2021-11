Obi-Wan Kenobi, la serie TV si mostra nei primi concept art

La serie TV Disney+ dedicata a Obi-Wan Kenobi è certamente una delle più attese tra quelle dedicate all’universo di Star Wars. Oggi, 12 novembre 2021, si terrà il Disney+ Day, ed è quindi molto probabile che potremmo scoprire finalmente i primi dettagli sullo show con Ewan McGregor. Nel frattempo, online sono apparsi i primi concept art della serie, dopo che su Hotstar – uno dei canali di Disney+ in India – è stato trasmesso un video mostrato agli addetti ai lavori durante l’Investor Day del 2020, filmato poi rimosso.

Potete vedere tutti i contenuti dedicati all’universo di Star Wars e non solo in esclusiva su Disney+. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.

Nonostante il video non sia quindi più disponibile, le immagini apparse su Twitter ci permettono di godere di una piccola anticipazione della serie (qui la notizia originale): nei concept vediamo Obi-Wan a cavallo di un Eopie, oltre a una nave dell’Impero da cui scende un Inquisitore Imperiale accompagnato da alcuni Stormtrooper e, ultimo ma non meno importante, Darth Vader (interpretato nuovamente da Hayden Christensen) durante uno scontro con il suo ex maestro Jedi.

Sempre negli artwork trapelati in rete possiamo ammirare il ritorno del pianeta Coruscant (visto nella trilogia prequel), sede nel corso del tempo della Vecchia Repubblica e dell’Impero Galattico, così come un’altra immagine mostra Vader seduto sul trono di Mustafar mentre parla con un ologramma di quello che sembrerebbe essere l’Imperatore Palpatine.

La serie TV dedicata a Obi-Wan Kenobi dovrebbe uscire su Disney+ nel corso del 2022, nonostante al momento manchi ancora una data di uscita. Lo show, divisa in sei episodi, sarà ambientato dieci anni dopo i drammatici eventi avvenuti in Episodio III – La Vendetta dei Sith. Se vi va di recuperare uno dei film più recenti della saga creata da George Lucas, Star Wars: L’ascesa di Skywalker è l’ultimo capitolo uscito nel 2019 e che trovate a questo indirizzo in offerta speciale.