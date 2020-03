Omnia, arriva il gioco di carte che si ispira alla vita di Leonardo Da Vinci

È in arrivo Omnia un nuovo gioco da tavolo prodotto da Studiolabo ispirato alla vita di Leonardo Da Vinci. Il gioco, disponibile da oggi in versione Print & Play per permettere agli interessati di poter provare provare gratuitamente il prodotto prima del suo acquisto, si presenta come un card game ambientato nel Rinascimento italiano.

Il prodotto si appresta al suo arrivo in commercio dopo aver vinto nel 2019 il premio “miglior artwork” al concorso Gioco Inedito indetto da DV Giochi e Lucca Comics and Games grazie alle illustrazioni curate da Roberta Esposito. Mentre le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo stanno per volgere a termine, Omnia è quindi pronto ad approdare sugli scaffali per trasportare i giocatori nella vita del Maestro. Omnia è infatti il gioco da tavolo ideato da Cristian Confalonieri, Creative Director di Studiolabo, che celebra “la vita, il viaggio, le opere di Leonardo” e ci porta a spasso nel Rinascimento non solo attraverso il genio del Maestro fiorentino, ma anche tramite i personaggi più importanti ed iconici che hanno popolato questo periodo storico in Italia.

Il tutto, in maniera semplice e “pop”, tanto da rendere Omnia adatto ai giocatori dagli 8 anni in su, i quali avranno così la possibilità di sfidarsi mentre saranno trasportati in un Rinascimento italiano visto attraverso gli occhi di Leonardo Da Vinci.

Il gioco da tavolo consiste nel collezionare quanti più punti possibili sfidando altri giocatori a collezionare opere e invenzioni del Maestro, con i personaggi rinascimentali più celebri a darci un mano nell’impresa. I punti dovranno essere accumulati anche attraverso il completamento degli obiettivi di ciascuna partita: più opere e più obiettivi (Carte Città) verranno collezionati, maggiori saranno i punti totali a fine partita. Vince chi supera gli altri nella somma totale del punteggio finale.

Omnia è composto, poi, da 92 carte e 18 monete: le carte comprendono 16 opere, 16 invenzioni, 16 città in cui Leonardo ha vissuto e 16 Personaggi Rinascimentali che Leonardo ha frequentato. È possibile avviare una partita da 2 a 4 giocatori e ciascuna sessione può avere una durata che va dai 15 ai 25 minuti.

Omnia è un prodotto Studiolabo, in collaborazione con Tambù, una start-up dedicata al mondo BoardGames&Comics che mette a disposizione, sulla sua piattaforma, gli strumenti adatti a creare e pubblicare il proprio gioco. Da Studiolabo, autore del gioco “Fuorisalone. The Boardgame of Milan Design Week”, arriva anche la dichiarazione di Cristian Confalonieri in merito ad Omnia: lo sviluppo di un gioco da tavolo è a tutti gli effetti un complesso progetto di design in cui sono all’opera diverse maestranze e, Omnia, non è da meno. L’obiettivo della casa editrice era quello di creare un gioco con un importante impianto visivo che potesse veicolare, in maniera pop e leggera, le tante icone culturali lasciate in eredità da Leonardo Da Vinci. Un gioco, sì, ma in grado di supportare la trasmissione culturale e che si propone un obiettivo educativo attraverso il divertimento.

Omnia è in dirittura d’arrivo presso rivenditori specializzati, i principali e-commerce e sul sito Tambù, tuttavia, a causa della situazione generale che in questi giorni sta determinando la temporanea sospensione di numerosi servizi, l’uscita di Omnia è stata posticipata a data da destinarsi. Non c’è da temere, però: chi sarà curioso di provare il gioco e sfidare i propri amici, potrà scaricare la versione Print & Play: un PDF gratuito da stampare, ritagliare e giocare fin da subito.

Sarà possibile saperne di più sul gioco da tavolo che si ispira alla vita di Leonardo Da Vinci attraverso l’account Instagram @omnia.gioco, sul quale verranno pubblicate prossimamente le illustrazioni presenti sulle carte del gioco, con i racconti e le curiosità sul genio fiorentino.