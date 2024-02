Taboo: il classico gioco da tavolo a soli 21€!

Se avete una passione per i giochi da tavolo o se, semplicemente, volete approfittare di una buona offerta per regalarvi un gioco da tenere sempre a portata di mano per qualche serata in famiglia, o in compagnia di amici, allora vi suggeriremmo di non perdervi questa offerta Amazon, giacché dedicata ad un vero e proprio classico, ossia Taboo! Parliamo del popolarissimo gioco creato dalla Hasbro, il cui prezzo originale di 34,99€ è oggi in sconto a soli 20,70€! Un affare insomma, corrispondente ad uno sconto del 41%!

Taboo, chi dovrebbe acquistarlo?

Taboo è un titolo che, anche al netto di qualche anno sulle spalle, riesce ancora a divertire ed entusiasmare, grazie ad un sistema di gioco semplice ed immediato, ed al suo campionario di regole tanto semplice quanto divertente. Lo scopo è semplice: descrivere una parola senza dirla esplicitamente ed evitando di usare i termini vietati dalle carte di gioco. Ispirato alla cultura pop a 360 gradi, e con ben 848 parole da indovinare, Taboo può divertire per anni, risultando divertente tanto per gli adulti, quanto per i bambini e, per questo, rappresenta indubbiamente una scelta d'acquisto indovinata per tutti.

Come se non bastasse, la moderna edizione del gioco non solo si è aggiornata per adattarsi meglio alle mode di questi anni, ma ora include anche strumenti che migliorano l'interazione tra i giocatori, come il timer, il buzzer o un segnapunti virtuali utilizzabile tramite una app gratuita.

Ideale per serate, feste, viaggi e qualsiasi occasione di divertimento familiare o tra amici, Taboo è un gioco da tavolo destinato, probabilmente, a non invecchiare mai, ed è per questo che val sempre la pena acquistarlo (o riacquistarlo, qualora ne possediate una versione molto datata) a prezzi così bassi, come quello proposto oggi da Amazon di circa 21 euro.

Vedi offerta su Amazon