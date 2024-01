Prezzo RIDICOLO su questo gioco da tavolo, lo paghi solo 20€!

Se state cercando un modo divertente per trascorrere piacevoli serate in compagnia degli amici e l'idea di guardare un film non vi entusiasma, potreste considerare di affidarvi a uno dei numerosi giochi da tavolo. Attualmente su Amazon c'è un'offerta interessante sul Coco Rido Hot di Asmodee. Questo gioco è stato appositamente progettato per farvi ridere grazie al suo umorismo, rivolto a un pubblico adulto. E se la prospettiva di risparmiare vi attira, sappiate che è scontato del 15%, e potete acquistarlo al vantaggioso prezzo di soli 20,80€ per un periodo limitato.

Asmodee Coco Rido Hot, chi dovrebbe acquistarlo?

Se puntate a trascorrere serate tra amici ridendo a crepapelle, Coco Rido Hot si posiziona tra i giochi da tavolo perfetti da scartare nei momenti di aggregazione. Un gioco non per i deboli di cuore, ma indicato a un pubblico adulto che ama sfidare i confini del politically correct. Ideale per gruppi da 3 a 10 giocatori, Coco Rido Hot vi catturerà con risposte imprevedibili e situazioni al limite dell'assurdo, garantendo una serata all'insegna del divertimento poco convenzionale e delle autentiche risate grasse.

La versione Hot di Coco Rido è indicata anche per coloro che apprezzano il fascino dell'irriverenza unita a una spolverata di romanticismo al rovescio. Tra domande pungenti e risposte piccanti, il gioco farà esultare la sensualità e l'umorismo spinto, racchiudendo in sé amore e battute a tema. È il gioco ideale per chi non si accontenta di un normale gioco da tavolo, ma cerca emozioni forti e un'esperienza condivisa di pura allegria.

Con un prezzo di soli 20,80€, è l'occasione perfetta per acquistarlo e per far sì che possiate aggiungere un tocco piccante alle vostre serate, liberando l'atmosfera dalle consuete convenzioni. Vi consigliamo vivamente di provarlo, ma fate presto perché l'offerta potrebbe scadere da un momento all'altro, comportando di conseguenza un aumento di prezzo

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!