Annunciato il nuovo playtest di One D&D che si soffermerà principalmente sul bardo, sul ranger e sul ladro nella nuova edizione di Dungeons & Dragons attesa per il 2024.

L’annuncio della nuova fase di testing del gioco è stata data tramite un video di 18 minutiin cui Jeremy Crawford, Lead Rules Designer di Dungeons & Dragons, ha presentato i contenuti che verranno distribuiti a breve con un nuovo Unearthed Arcana, intitolato Unearthed Arcana: Expert Classes.

Le tre classi protagoniste di questa fase del playtest saranno le prime ad essere presentate alla comunità di gioco per essere poi raggiunte, nei prossimi mesi, da tutte le altre classi e sottoclassi, per un totale di 48 opzioni personaggio.

Unearthed Arcana: Expert Classes, cosa c’è dentro?

Come accennato in introduzione la nuova fase del playtest, che potete scaricare a questo link, si concentrerà sulle classi del bardo, del ranger e del ladro, presentando le revisioni e cambiamenti che potrebbero diventare effettive, qualora vi fosse il riscontro della community di Dungeons & Dragons.

Le modifiche a queste tre classi includeranno anche alcuni nuovi talenti peculiari riservati alle classi protagoniste di questa Unearthed Arcana, l’elenco degli incantesimi fino al nono livello di tipo arcano, divino e primordiale e un’espansione del glossario introdotto nella prima fase di test.

Una parte cospicua di Unearthed Arcana: Expert Classes sarà dedicata alle tre classi oggetto di questa fase del test, presentandole ai giocatori in un modo nuovo e diverso rispetto a come sono rappresentate attualmente nel gioco.

Il primo grosso cambiamento riguarda l’inquadramento delle classi: a partire da questa Unearthed Arcana ognuna delle 12 classi base farà parte di un gruppo che permetterà ai giocatori di identificare immediatamente il tipo di ruolo all’interno di un party.

Si tratterà di una concezione del gioco che potrebbe far suonare più di un campanello ai giocatori veterani, che potrebbero rivedere in questa dinamica di inquadramento delle classi qualcosa di simile apparso già nella seconda edizione del gioco.

In One D&D il raggruppamento delle classi avrà una rilevanza in termini di regolamento, rendendo per esempio accessibili alcuni talenti solo ad alcuni gruppi e diventerà uno strumento che classificherà in maniera organica e coerente le varie opzioni. In ogni caso l’appartenenza ad un gruppo non appiattirà e omogeneizzerà le classi, queste manterranno le loro caratteristiche e asimmetrie che le hanno definite fino ad oggi.

In questo playtest bardo, ranger e ladro verranno presentate come Classi di Esperti o specialisti (Expert Classes per l’appunto). Questo gruppo si caratterizzerà per la capacità dei suoi appartenenti di essere molto competenti nei rispettivi campi e di fare loro e rielaborare alcuni aspetti “presi in prestito” da altre classi. In termini di gioco questo verrà rappresentato dal talento Factotum, un tratto precedentemente riservato ai soli ladri e bardi, ma che nelle intenzioni di Wizards dovrebbe diventare anche del ranger.

Un elemento che troveremo in questo Unearthed Arcana sarà la presenza di una serie di liste di incantesimi pregenerate per agevolare un passaggio della creazione del personaggio oneroso in termini di tempo, soprattutto per i giocatori meno esperti o per chi pur giocando da molto tempo, ma ha sempre giocato personaggi marziali, desidera invece provare una classe che dispone di una qualche forma di magia.

In questo Unearthed Arcana le liste di incantesimi pregenerate saranno quelle per il ranger e il bardo, ma è stato confermato che questo tocco “player friendly” verrà riproposto anche nei prossimi playtest.

Il nuovo playtest sottoporrà ai giocatori anche una nuova versione dei Doni Epici: al raggiungimento del ventesimo livello un personaggio potrà scegliere un Dono Epico, ovvero un talento epico che attesterà il raggiungimento di questo incredibile traguardo.

All’interno di questo elenco Unearthed Arcana: Expert Classes saranno presenti una selezione di Doni consigliati per ogni classe, tuttavia tale suggerimento non sarà un elemento vincolante per la scelta.

One D&D: come usare i diversi playtest

Il playtest di One D&D sarà un’operazione graduale, con la diffusione di pacchetti tematici rappresentati dai diversi Unearthed Arcana dedicati ai vari aspetti del gioco che potranno essere combinati tra loro. Sarà quindi possibile, per esempio utilizzare le opzioni razziali del primo Unearthed Arcana insieme a quelle per le classi presentate in questa nuova fare del playtest, in modo da poter verificare se i vari aspetti del gioco sono graditi ai giocatori.

Per poter utilizzare correttamente questi strumenti bisognerà quindi tenere conto dei glossari del regolamento, presenti in ogni Unearthed Arcana.

In termini sia di playtest, che di retrocompatibilità con la Quinta Edizione, il compito del glossario sarà quello di ridefinire alcune terminologie specifiche o aspetti del sistema di gioco.

Durante il corso del playtest Wizards proporrà versioni differenti di alcune regole e queste saranno di volta in volta presentate all’interno dei glossari.

Lo scopo di questi documenti sarà quello di raccogliere il numero maggiore di riscontri da parte dei giocatori. Per il team di Dungeons & Dragons proporre diverse interpretazioni dello stesso passaggio di regolamento è un modo per raccogliere quanti più dati possibili: al momento Wizards afferma che la prima fase di test, non ancora conclusa, ha raccolto i feedback di più di 40 mila persone.

Si tratta quindi di un’appendice di regolamento piuttosto importante e che di volta in volta potrebbe modificare e sovrascrivere i concetti introdotti in una Unearthed Arcana precedente.