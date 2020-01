One Piece: arrivano Luffy, Crocodile e Bagy – Figuarts Zero

Continuano le uscite di Tamashii Nations per la linea Figuarts Zero dedicate a One piece, questa volta con tre nuovi protagonisti: Monkey D. Luffy, Crocodile e Bagy. Proprio in queste ore è stata annunciata la messa in produzione di queste tre bellissime statue in scala 1/12 realizzate completamente in plastica o PVC ultra dettagliate come questa linea ci ha sempre abituato in questi anni.

Monkey D. Luffy

Monkey D. Luffy in Italia conosciuto come Rubber è il protagonista principale della saga di One Piece, scritta e disegnata dal maestro Eiichirō Oda. Da piccolo mangia inavvertitamente il frutto del diavolo Gom Gom, grazie al quale il suo corpo ha acquisito le capacità di una gomma. Il suo sogno è di ritrovare il leggendario tesoro One Piece e di diventare il Re dei Pirati.

Crocodile

Crocodile è un ex membro della Flotta dei Sette e capo dell’organizzazione criminale Baroque Works. Dopo aver mangiato il frutto del diavolo Sand Sand ha acquisito i poteri di trasformarsi in sabbia e di essere intangibile a tutto.

Bagy

Bagy è il capitano della ciurma di Bagy e ha ingerito il frutto del diavolo Puzzle Puzzle, che gli consente di scomporre il proprio corpo a suo piacimento. Dopo la saga di Marineford acquisisce una grande popolarità finendo addirittura per essere reclutato nella Flotta dei Sette.

L’uscita di queste tre statue è fissata per Monkey D. Luffy a giugno 2020 in Giappone (in Italia ad Agosto circa), Crocodile a luglio 2020 in Giappone (in Italia a settembre circa), mentre per Bagy l’uscita è per agosto 2020 in Giappone (in Italia ad ottobre circa). I prezzi per le 3 statue devono ancora essere definiti in Euro.