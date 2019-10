One Piece Doors, Eiichiro Oda racconta le avventure dei villain di Rufy!

Edizioni Star Comics presenta ufficialmente One Piece Doors, che racconta le avventure degli antagonisti della saga creata da Eiichiro Oda.

One Piece è una saga leggendaria, che sta per compiere il suo ventesimo anniversario. Per impreziosire maggiormente questo grande evento, Edizioni Star Comics ha deciso di pubblicizzare One Piece Doors, una nuova serie a fumetti che racconta la storia dei villain di Rufy e Co.

One Piece Doors, come accennato nel paragrafo precedente, metterà da parte il protagonista della serie, Rufy, per concentrarsi “nelle molteplici ‘side stories’ raccontate tramite i frontespizi dei capitoli della serie“, che permetteranno appunto di “scoprire tutte le disavventure che hanno vissuto gli antagonisti dei nostri amati pirati dopo la loro sconfitta, e ritroveremo delle vecchie conoscenze. Inoltre, attraverso gli approfondimenti e i contenuti originali, potremo svelare un mistero…“.

“Tra divertentissime illustrazioni che ritraggono i membri della ciurma di Cappello di Paglia alle prese con una miriade di animali, e le famose “miniavventure”, che vi daranno modo di seguire i tortuosi percorsi intrapresi da vari personaggi secondari lontano dai riflettori della serie principale, non c’è davvero di che annoiarsi! Ma se ancora non vi bastasse… eccovi dei ricchissimi approfondimenti per sapere tutto, ma proprio tutto, sulle illustrazioni d’apertura e sui loro protagonisti”, specifica il comunicato ufficiale di Edizioni Star Comics.

Vi ricordiamo, infine, che dal prossimo 24 ottobre debutterà ufficialmente One Piece: Stampede, il nuovo lungometraggio (nonché 14esimo film della serie ndR), creato per festeggiare i 20 anni della lunga opera del maestro Eiichiro Oda.