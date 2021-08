One Piece e Aquaman si uniscono per un nuovo crossover

One Piece e Aquaman per la prima volta insieme! I Pirati di Cappello di Paglia faranno la loro apparizione nel DC Comic Universe nella prossima serie, Aquaman: The Becoming. Anche se non c’è mai stato un crossover ufficiale tra One Piece e la Justice League, il mondo di Aquaman e Atlantide sembra il luogo perfetto per una apparizione a sorpresa di Luffy e del suo equipaggio!

One Piece e Aquaman insieme in un nuovissimo crossover

Aquaman: The Becoming ha condiviso una nuova anteprima della prossima miniserie, dandoci una nuova interpretazione di alcuni dei Pirati di Cappello di Paglia mentre appaiono sullo sfondo delle avventure di Jackson Hyde, che mira a essere il miglior aiutante possibile per Aquaman.

Aquaman: The Becoming è una miniserie in arrivo dai creatori Brandon Thomas e Diego Olortegui che seguirà le avventure del nuovo Aqualad, che sta cercando di ripulire il suo nome dall’onta di un crimine che non ha commesso. One Piece e Aquaman si incontrano, ma mentre i pirati di One Piece non entrano in questo universo per combattere contro Aqualad o i suoi nemici, l’artista creatore della serie è stato in grado di prendere un certo numero di Mugiwara e di collocarli nella recente anteprima: potete infatti vedere Nami, Nico Robin e Usopp. Aquaman: The Becoming ha una uscita programmata per settembre, e lo terremo sicuramente d’occhio per vedere se altri personaggi o elementi della Grand Line appariranno in questo comic di prossima pubblicazione.

La descrizione ufficiale della prossima miniserie DC Comics recita così:

“Jackson Hyde ha finalmente tutto: mentori che lo supportano, una comunità che lo ama, un rapporto onesto con sua madre, un nuovo ragazzo carino ad Amnesty Bay che ha attirato la sua attenzione e l’accesso alla struttura di allenamento privata di Aquaman ad Atlantide. Be’, aveva tutto, fino a quando quella struttura di addestramento e metà del palazzo di Atlantide sono stati fatti saltare in aria con Jackson al loro interno. Ora Jackson è accusato di aver distrutto la vita che ha lavorato così duramente per costruire. Aqualad avrà bisogno di tutte le sue abilità, spirito e astuzia solo per dimostrare la propria innocenza, e per diventare l’aiutante di Aquaman“.

