One Piece, Kuzan Aokiji Figuarts Zero di Tamashii Nations: la recensione

Dal variegato e vastissimo universo dei pirati di One Piece, andiamo ad analizzare uno degli Ammiragli più importanti della marina con questa seconda uscita dedicata questa volta a Kuzan Aokiji Figuarts Zero prodotto da Bandai e Tamashii Nations.

Il personaggio

Kuzan Aokiji è un ammiraglio della marina, dietro al suo atteggiamento svogliato cela una personale visione di giustizia. Durante la Battaglia per la Supremazia ha nei fatti reso concreta la sua idea di giustizia grazie a quei poteri che non a torto lo rendono una delle massime potenze militari. Ad ogni modo Aokiji prova comunque avversione per la giustizia eccessiva di Sakazuki. L’ammiraglio possiede i poteri del Frutto del Diavolo Gelo Gelo, che gli danno la facoltà di trasformarsi in ghiaccio. Ha la possibilità di rigenerarsi anche se ridotto in frantumi e consente di congelare all’istante tutto ciò che tocca, persino il mare.

La confezione

La box in cui è contenuta la figure è realizzata in materiali robusti e di buona qualità. Graficamente rimane in linea con le precedenti uscite dedicate a One Piece. Sul frontespizio troviamo un’ampia finestra trasparente grazie alla quale è subito possibile ammirare la figure che è collocata all’interno senza nemmeno aprire la confezione. Sulla parte in basso a destra notiamo un’immagine di Aokiji e subito sotto i loghi di One Piece, Tamashii Nations e Bandai Spirits. Spostandoci sulla parte posteriore è possibile ammirare alcune foto molto dettagliate della statua, tra cui un’immagine in cui ci viene proposto un diorama composto dai tre componenti che lo andranno a formare: Sakazuki (già uscito precedentemente), Kuzan Aokiji e Kizaru (Borsalino). Una volta aperta la scatola la figure è ricoperta dal cellophane e da un blister trasparente per proteggere al meglio la statua, che una volta estratta è possibile già esporre senza nessun tipo di assemblaggio o accorgimento.

Kuzan Aokiji

Estratto dalla scatola il primo impatto con la figure è davvero notevole, la prima cosa che abbiamo notato è il bellissimo e spettacolare effect part dato dal potere del Frutto del Diavolo Gelo Gelo, che avvolge completamente il personaggio nei piedi fino a formare un’ala ghiacciata dietro alle gambe. Passando all’analisi del prodotto vediamo Aokiji in posizione perfettamente eretta, con il braccio destro ghiacciato proteso in avanti mentre si prepara a scagliare uno dei suoi attacchi.

La figure misura 20 cm circa di altezza, 17 cm di larghezza con 16 cm di profondità circa. L’enorme giacca con effetto “svolazzante” è realizzata ottimamente e ricca di particolari, dai drappi in movimento, i bottoni dorati fino all’l’ideogramma nero impresso sulla schiena. Ottimo è anche lo sculpt del viso, perfettamente somigliante alla controparte animata in primis i capelli neri e ricci tagliati alla lunghezza del mento che si aprono a ventaglio sulle punte e una maschera da sonno sulla fronte. Molto buono anche il painting in generale, dato sulla divisa della Marina costituita da un gilet abbottonato bianco con colletto in piedi sopra una camicia blu scuro a maniche lunghe, una cravatta gialla divisa geometricamente da linee nere per finire con pantaloni bianchi abbinati e scarpe eleganti nere. A corredo troveremo una base azzurra trasparente con le scritte bianche che ci consentono di esporre il personaggio con o senza supporto.

Conclusioni

In conclusione possiamo direttamente affermare che il pezzo di Aokiji Kuzan che abbiamo tra le mani, è un ottimo prodotto che è stato realizzato da Tamashii Nations per la loro linea Figuarts Zero. Nel complesso è appagante sotto tutti i punti di vista, ricca di dettagli, realizzata con grande precisione e con una posa dinamica davvero di grande impatto. Il trittico con Sakazuki e Borsalino (di cui trovate il nostro unboxing qui) è d’obbligo per ogni collezionista della serie di One Piece.

One Piece Kuzan Aokiji Figuarts Zero è già disponibile nei negozi ad un prezzo indicativo di 93,00 €, Tamashii Nation è distribuita in Italia da Cosmic Group.