One Piece: lo sceneggiatore Marvel Matt Owens scriverà la prima stagione

One Piece, il manga di Eiichiro Oda diventa una serie TV live action americana curata da Matt Owens, sceneggiatore Marvel.

È trascorso quasi un anno, da quando venne annunciata una trasposizione live action statunitense di One Piece, il manga di Eiichiro Oda, ed ora finalmente giungono nuove novità.

Le notizie arrivano dal magazine settimanale su cui il manga viene pubblicato in Giappone, Weekly Shonen Jump, dove la casa editrice Shueisha annuncia il nome di colui che si occuperà della sceneggiatura della prima stagione del live action hollywoodiano di One Piece, Matt Owens. Ai lettori di manga il nome giungerà nuovo, ma Owens è un autore molto prolifico negli States, al punto che negli ultimi anni è stato attivo tanto sul fronte fumettistico quanto sul fronte televisivo: a lui dobbiamo la scrittura delle serie Marvel Elektra ed Agents of .S.H.I.E.L.D. E Luke Cage, per poi passare a Star Wars: Mace Windu ed approdare sul piccolo schermo con Agents of S.H.I.E.L.D e The Defenders, firmando alcuni degli episodi più belli degli show.

Intervenuto come ospite ad una convention americana proprio due anni fa, alla domanda posta dal pubblico “quale fosse la sue serie a fumetti preferita”, contro ogni aspettativa, Owens non ha citato alcun titolo Marvel o DC Comics, ma il manga di Eiichiro Oda. Quindi fa sorridere che proprio oggi sia stato scelto lui come showrunner per la prima stagione dell’adattamento live action. Ecco il commento dell’autore: “One Piece è la storia che in assoluto amo più di ogni altra. Avere la fiducia del Maestro Eiichiro Oda e di tutto l’incredibile e supportivo team di Shueisha e Tomorrow Studios nell’intraprendere il difficilissimo e delicato compito di adattare quest’epica, avventurosa ed emozionante storia in una serie live action; ma non solo, ne rappresenta anche l’onore più grande”, conclude Owens “Ho intenzione di infondere tutta la mia profonda passione per One Piece creando una serie TV che sia in grado di emozionare ma soprattutto restare fedele alla storia originale. Il mio obiettivo non è solo soddisfare i fan che già conoscono ed amano questa splendida opera, ma anche di incentivare un pubblico completamente nuovo a prendere parte a questa incredibile avventura.”

Queste la parole del produttore esecutivo Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf): “Quando Matt mi ha presentato la prima volta la sua visione di quest’adattamento, ho immediatamente pensato che fosse la persona giusta per occuparsene. Perché, la cosa che più mi ha colpito di lui, è che un grande fan di One Piece, sono estremamamente felice di lavorare con uno showrunner così bravo!”

La serie prende vita grazie alla partnership tra Tomorrow Studios e ITV Studios la serie avrà “un budget fuori scala”, secondo i rumor, in grado di rivaleggiare con Game of Thrones. Rumor che parrebbe essere confermato da una scheda ghost inserita sul catalogo Netflix e poi prontamente rimossa, che presentava One Piece come serie “Originale Netflix” ed aveva anche una breve sinossi ad esso accostata: “Monkey D. Luffy salpa con la sua ciurma alla ricerca del tesoro One Piece e diventare il nuovo re dei pirati!“ Se fosse il colosso streaming ad occuparsi del budget della trasposizione, potremmo sicuramente vantare un prodotto d’alta qualità sul fronte tecnico.

La prima stagione di One Piece attualmente in produzione, coprirà gli eventi di East Blue, la prima saga del manga.