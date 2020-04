One Piece Novel A annunciato da Edizioni Star Comics

Pochi minuti fa durante una diretta sul suo profilo instagram ufficiale targata #StarACasa, Edizioni Star Comics ha annunciato l’arrivo in Italia di One Piece Novel A.

One Piece Novel A è un romanzo,il primo dei due volumi spin-off di One Piece che seguono le avventure di Ace – fratello adottivo di Rufy – dalla partenza dal mare orientale. Scritto da Shou Hinata e Tatsuya Hamazaki, si avvale della supervisione del maestro Eiichiro Oda, che ha disegnato anche la cover ufficiale.

Edizioni Star Comics non ha per il momento fornito una data di pubblicazione del volume.

Eccovi la cover originale di One Piece Novel A:

Un’avventura che dopo 20 anni continua ad emozionare i fan e ad attirarne sempre di nuovi, quella di Monkey D. Rufy e della sua ciurma, impegnati nella ricerca del leggendario One Piece, il tesoro del Re dei Pirati Gol D. Roger. Il successo del manga di Eiichirō Oda è stato tale da aver permesso a One Piece di entrare di diritto nel Guinness dei Primati: si tratta infatti della serie a fumetti disegnata da un solo autore ad aver il maggior numero di copie pubblicato, ovvero oltre 320 milioni. Inoltre, dal 1999 il manga con protagonista Cappello di Paglia è stato trasposto sotto forma di anime dalla Toei Animation.

Il manga di One Piece è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 93 dei 95 volumi disponibili; l’anime invece è giunto al 924° e sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country. In Italia, la versione doppiata dalle reti Mediaset, è ferma all’episodio 578 mentre è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano sulla la piattaforma streaming Crunchyroll.

Ricordiamo anche che in lavorazione c’è una serie televisiva live action Netflix prodotta da Tomorrow Studios e ITV Studios. Steven Maeda sarà showrunner e co-sceneggiatore insieme a Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) mentre Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda saranno i produttori esecutivi.