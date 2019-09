One Piece: Stampede si prepara al debutto nei cinema americani

Dopo il successo record nei cinema giapponesi, One Piece: Stampede arriverà nei cinema americani grazie a Funimation, la pellicola tratta dal manga di Eiichiro Oda arriverà nei cinema italiani ad ottobre.

Funimation Films, la divisione cinematografica di Funimation di Sony Pictures Television, è pronta a radunare i fan della Ciurma di Cappello di Paglia nelle sale statunitensi, dopo aver acquisito i diritti di distribuzione di One Piece: Stampede.

Il quattrodicesimo lungometraggio animato ispirato all’omonimo manga di Eiichiro Oda, volto a celebrare il ventennale della serie si è rivelato un successo incedibile al box office giapponese: 26,7 milioni di euro stabilendo il record giapponese come la più grande apertura cinematografica nel 2019. Ora, i Mugiwara, si apprestano a debuttare negli States, grazie a Funimation Films che distribuirà la pellicola negli Stati Uniti e nel Canada il prossimo autunno. “Siamo così entusiasti di portare One Piece: Stampede in Nord America, come parte della celebrazione del nostro vetensimo anniversario della serie animata di One Piece”, ha affermato Colin Decker, General Manager di Funimation. “È un successo globale capace di deliziare tanto il nuovo potenziale pubblico quanto i fan dei lunga data.”

“One Piece: Stampede è una celebrazione audace dell’opera del Maestro Eiichiro Oda e della sua incredibile capacità di miscelare in modo unico azione, umorismo e cuore”, dichiara Masayuki Endo, Presidente e CEO di Toei Animation “Anche per coloro che non conoscono e seguono l’anime, i personaggi di Monkey D. Rufy ed il suo equipaggio sono ormai diventate icone immediatamente riconoscibili della cultura pop. One Piece: Stampede ha in serbo molte sorprese per gli spettatori e siamo entusiasti che il pubblico nordamericano possa finalmente prendere parte a sua volta a questo importante evento celebrativo dell’anniversario.” Publicato in Giappone sulle pagine della rivista settimanale Shonen Jump dal 1997, in Italia il manga è pubblicato Edizioni Star Comics, vantando all’attivo diverse edizioni. Negli ultimi anni la serie è riuscita a strappare il Guinness World Record per aver totalizzato l’incredibile risultato di 450 milioni di copie vendute nel mondo.



One Piece: Stampede uscirà anche nei cinema italiani da giovedì 24 ottobre grazie ad Anime Factory.