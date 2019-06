Onward: il film Disney Pixar si mostra in un nuovo trailer

È stato annunciato in giornata un nuovo film Disney Pixar intitolato Onward, ambientato in un mondo fantastico, e in arrivo nelle sale italiane a marzo del 2020

Mentre Disney conquista il cinema a suon di remake in live-action, negli studi di Topolino non se ne stanno fermi: è stato annunciato in giornata un nuovo film Disney Pixar intitolato Onward, ambientato in un mondo fantastico, e in arrivo nelle sale italiane a marzo del 2020.

Il film sarà diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae (già dietro a Monsters University). Il mondo fantastico fa da sfondo alla storia di due fratelli elfi adolescenti, in un viaggio alla ricerca della magia nel mondo, sperando di trovarne ancora un po’. Dan Scanlon ha raccontato il suo coinvolgimento personale nella trama:

In Pixar cerchiamo di creare storie che provengono da esperienze personali. Questo film, infatti, è ispirato al rapporto con mio fratello.

Mentre il cast italiano dedicato al doppiaggio ancora non è stato rivelato, nella versione originale troveremo come voci Chris Pratt (Guardiani della Galassia), Tom Holland (Spider-Man: Homecoming), Julia-Louis Dreyfus (Veep – Vicepresidente Incompetente) e Octavia Spencer (La Forma dell’Acqua).

Per chi avesse già visto il film Netflix Bright, l’ambientazione ricorda molto quella, con una semplice differenza: gli umani non sono mai esistiti. Il mondo è infatti popolato da Troll, Elfi, Centauri, Sirenette, Fauni, Satiri, Gnomi, Spiriti e tante altre creature. Tra le tante cose, esistono persino gli Unicorni e i Draghi (quest’ultimi usati come animali domestici). I fratelli Barley e Ian partiranno per un viaggio alla ricerca di un briciolo di magia, così da poter incontrare di nuovo il loro padre, morto quando erano troppo giovani per ricordarlo.

Il film è stato annunciato senza titolo a luglio 2017, mentre poi è stato nominato Onward soltanto a dicembre del 2018. Le musiche sarano curate da Mychael e Jeff Danna, già dietro a quelle de Il Viaggio di Arlo.