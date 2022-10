Il Pugno di Khonsu tornerà, ma adesso la questione non è “se” ci sarà una seconda stagione di Moon Knight, bensì “quando e come”. La star della serie Marvel, Oscar Isaac, ha infatti accennato al fatto che il vigilante apparirà di nuovo nel Marvel Cinematic Universe, ma non è così sicuro che possa farlo in una serie tv.

Oscar Isaac: “Moon Knight tornerà”, ma non si sa dove, come e quando

Novità sul personaggio dell’universo Marvel interpretato da Oscar Isaac: “durante un’intervista al New York Comic Con 2022, l’attore ha dovuto destreggiare una risposta alla fatidica domanda: “vedremo di nuovo Moon Knight sugli schermi?”

Isaac ha rifiutato di confermare se Moon Knight dei Marvel Studios sarebbe tornato o meno per una seconda stagione su Disney+, anche se ha dichiarato:

Non lo so se ci sarà una seconda stagione… Ma tutto quello che posso dire è che non è l’ultima volta che sentiremo parlare di Moon Knight.

Sebbene la serie sia ambientata all’interno del MCU, Moon Knight è in gran parte una storia a sé stante. Ha un inizio, una parte centrale e una conclusione del suo arco narrativo, soprattutto mantiene al minimo i possibili riferimenti al più ampio universo condiviso dei Marvel Studios. Inoltre, Isaac inizialmente ha firmato per la prima stagione di Moon Knight, il che significa che non era obbligato a riprendere il ruolo in futuro.

Nonostante tutto ciò, e nonostante non siano stati annunciati programmi per una seconda stagione, ci sono stati numerosi rumors da parte dei membri del cast e della troupe, che suggeriscono che Moon Knight di Isaac tornerà, da qualche parte, prima o poi. Sembra proprio che il successo della serie di Moon Knight su Disney Plus abbia potuto dare inizio a una tendenza verso storie MCU più autonome. Solo pochi giorni fa, i Marvel Studios hanno presentato lo speciale Disney+ Licantropus (per gli amici, Werewolf by Night), che anche lui ha riscontrato un discreto successo.

Ciò è degno di nota, considerando il fatto che la versione a fumetti di Marc Spector/Moon Knight ha effettivamente fatto la sua prima apparizione in un numero di Werewolf by Night della Marvel Comics nel 1975. Stando a quanto ha detto l’attore principale, a questo punto è soltanto questione di capire il formato, il tempo e soprattutto il luogo con cui uscirà di nuovo Moon Knight.

L’offerta di Disney+