Oscura Ossessione è la nuova novel a fumetti di Staltari e Massagli!

Cut-Up Publishing annuncia Oscura Ossessione, una nuova novel a fumetti firmata da Gianfranco Staltari e Paolo Massagli, in dirittura d’arrivo per il prossimo giugno, per tutti gli amanti del dark fantasy.

La nuova pubblicazione della casa editrice di Fabio Nardini, ci riporta indietro nel tempo, più precisamente nel Medioevo. Il protagonista della novel è Vincent, giovane abitante della fiabesca Midian, che evoca un demone molto potente per ottenere ricchezza e successo con le donne.

Il demone esaudisce il suo desiderio e Vincent viene trascinato in un labirinto erotico, tra fanciulle bellissime che soccombono al suo fascino, omicidi efferati e inquietanti creature uscite dal più oscuro degli inferni. Ma quando Vincent incontra Cassandra, stupenda e algida modella che sfila per le persone agiate della cittadina, la sua vita è destinata a cambiare per sempre…

E siccome il Brujo, Stefano Fantelli ha curato la postfazione del volume (e vi consigliamo di recuperare anche la nostra recensione de La Ragazza con l’occhio di vetro n.d.r.), vi riportiamo un piccolo estratto di essa: “Staltari e Massagli, con Oscura Ossessione hanno dato vita a un universo gotico e sensuale, popolato da creature dolcissime e sadiche al contempo (che è poi il mio pane, siccome sono il Brujo). E il lettore, allo stesso modo del protagonista, non può che restarne ammaliato e finire spiaccicato come una falena nella luce che lo attrae, ingannevole, spietata, crudele. Una luce magnifica e oscura.”

Oscura Ossessione di Gianfranco Staltari e Paolo Massagli sarà un cartonato di 64 pagine, 17×24, disponibile a partire dal mese di giugno nello Store Ufficiale di Cut-Up Publishing al prezzo di 14,90 €.

Vi lascerete tentare?