Over the Moon – Il fantastico Mondo di Lunaria: ecco il nuovo trailer

Netflix ha da poco condiviso il primo trailer del nuovo film d’animazione Over the Moon – Il fantastico Mondo di Lunaria che sarà pubblicato sulla piattaforma di streaming in autunno. Il film è diretto dal celebre animatore e regista premio Oscar Glen Keane insieme al premio Oscar John Kahrs come co-regista.

Insieme a loro non mancano altri nomi altisonanti come i produttori Gennie Rim (Gli Incredibili, Cars, Ratatouille e Up) e Peilin Chou (Mulan, Romy & Michelle, Il piccolo yeti) e l’autore Audrey Wells. La colonna sonora, elemento importantissimo per un film d’animazione definito un’avventura musicale, è curata dal premio Oscar Steven Price. Infine Over the Moon – Il fantastico Mondo di Lunaria è co-prodotto da Pearl Studio e Netflix.

Ecco a voi il trailer italiano:

Proprio il colosso dello streaming ha così presentato il nuovo film:

“Una brillante ragazzina, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l’esistenza della leggendaria dea che vi abita. Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche. Diretto dal leggendario animatore Glen Keane e prodotto da Gennie Rim e Peilin Chou, Over the Moon – Il fantastico Mondo di Lunaria è un’emozionante avventura musicale che racconta la capacità di andare avanti, l’accettazione di novità inattese e il potere dell’immaginazione.”

Over the Moon – Il fantastico Mondo di Lunaria vedrà la partecipazione dell’attrice Cathy Ang nei panni della protagonista Fei Fei. Nel cast anche Phillipa Soo (Chang’e), Robert G. Chiu (Chin), Ken Jeong (Gobi), John Cho (Papà), Ruthie Ann Miles (Mamma), Margaret Cho (Zia Ling), Kimiko Glenn (Zia Mei), Artt Butler (Zio) e Sandra Oh (Signorina Zhong).

Per questo motivo pensiamo possa interessarvi anche il trailer con le voci originali: