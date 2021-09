Ozark – stagione finale: nuovo video esclusivo al Tudum

Tudum è il primo evento globale dedicato ai fan di Netflix che vede la partecipazione di moltissime star presenti nelle innumerevoli serie televisive e nei film prodotti da Netflix. Durante questo evento speciale, oltre agli ospiti illustri, grandi protagonisti sono anche i trailer di lancio e i nuovi filmati estratti dai nuovi titoli in programmazione su Netflix (per ulteriori informazioni sul primo evento globale dedicato ai fan di Netflix, vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.

Ozark – stagione finale: il nuovo video

Ozark – stagione finale è di certo molto attesa dagli appassionati della serie, e dalle immagini mostrate nella nuova clip video esclusiva per Tudum si evince che le cose non si metteranno di certo bene, almeno, non fin da subito…

Alla fine del video noterete che viene anche annunciato che Ozark – stagione finale sarà suddivisa in due parti, le quali saranno comunque disponibili per gli abbonati Netflix il prossimo anno, per cui ci sarà ancora da attendere un bel po’ di tempo prima di scoprire come si concluderà questa torbida vicenda familiare.

La famiglia Byrde non sta passando di certo un buon periodo, ma dalle immagini presentate durante il primo evento globale per i fan di Netflix si evince che la situazione è ben più drammatica di quanto potesse sembrare. Il video è privo di parole, mentre vediamo i coniugi Byrde ripulirsi da copiose macchie di sangue.

Guardate con i vostri occhi:

Mentre aspettate di poter guardare Ozark – stagione finale comodamente seduti sui vostri divani, potete sempre rinfrescarvi la memoria con un rewatch delle stagioni precedenti di Ozark, che trovate sempre su Netflix a questo indirizzo. Se invece non conoscete ancora questa serie, vi consigliamo di darle una possibilità, a maggior ragione se amate serie come Breaking Bad: la spirale verso il basso e i rapporti con la criminalità organizzata accomunano queste due serie.

Acquistate la filmografia di Jason Bateman qui su Amazon.