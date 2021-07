Pac-Man 40th Anniversary S.H. Figuarts: recensione

Dall’immensa linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations, arriva per la prima volta l’action figure di Pac-Man, per celebrare il 40° anniversario del famoso personaggio amato da tutti i videogiocatori di vecchia data. Oltre questa figure l’azienda Giapponese, farà uscire altri due Pac-Man nei prossimi mesi, il primo farà parte della linea Proplica che oltre a essere una replica in tutto e per tutto del videogioco, avrà l’aggiunta di effetti sonori. Nel retro sarà posta una rotella e facendola muovere si potrà sentire il famoso rumore mentre mangia i pallini e l’effetto di quando mangia i fantasmini. La seconda invece farà parte della linea Chogokin e sarà realizzata in metallo alto circa 22cm con molti accessori e soprattutto con la possibilità di trasformarlo in modalità veicolo. All’interno avrà anche diversi accessori tra cui i 4 fantasmini colorati, un piccolo Pac-Man (pilota) da mettere all’interno del veicolo e una basetta espositiva.



Il personaggio

Il videogioco di Pac-Man viene realizzato da Namco nel 1980 da Tōru Iwatani, acquisendo sin da subito grande popolarità. Il “protagonista” è una creatura sferica di colore giallo, priva di uno spicchio in corrispondenza della bocca, che deve mangiare tutti i numerosi puntini disseminati ordinatamente all’interno di un labirinto, accumulando più punti possibili senza farsi toccare da quattro “fantasmi” che hanno il compito di ostacolarci fino a farci perdere tutte le vite arrivando così al Game Over. I programmatori per aiutare il nostro eroe negli angoli dello schermo di gioco, hanno messo quattro “pillole” speciali (chiamate”power pills”) che una volte mangiate da Pac-Man rovesciano la situazione rendendo i fantasmi vulnerabili, che diventano blu per dieci secondi esatti, invertono la loro marcia; per guadagnare più punti, in questa fase è possibile andare a caccia degli stessi fantasmi, per mangiarli.

Confezione e Blister

Ma andiamo immediatamente ad analizzare la nuovissima action figures prodotta da Tamashii Nations, partendo come di consueto dalla confezione. La prima cosa che balza all’occhio è lo stile grafico che richiama proprio la grafica del game degli anni 80, realizzata in cartoncino con una vetrina trasparente che ci permette di ammirare buona parte di quello che troveremo all’interno. Nella scatola troviamo riferimenti delle aziende produttrici: Tamashii Nations, Bandai Spirits, il logo originale del videogioco e l’immancabile logo olografico che certifica il prodotto originale.

Estratto il blister dalla confezione, oltre al personaggio con diversi accessori troveremo:

La figure di Pac-Man

Un volto alternativo

Una coppia di mani aperte

Una mano con il pollice alzato

Un fantasmino rosso in stile vintage

Ciliege graficamente in stile anni 80

Il prodotto

La S.H. Figuarts di Pac-Man gode di svariati punti di articolazione, in particolar modo nelle braccia e nelle gambe, ma che purtroppo non è possibile allargare. La mascotte Namco è molto ben fatta e abbastanza robusta, con un’ottima colorazione senza difetti e uno sculpt molto fedele a quello già visto nei più recenti videogiochi. La piccola figure alta 10,5 cm circa, è realizzata totalmente in pvc e viene proposta a un prezzo davvero accattivante.

Conclusioni

Al termine di questa recensione, possiamo dire che Pac-man è un’ottima action figure sotto tutti i punti di vista: un costo davvero contenuto, ha un buon numero di accessori, è ben realizzata ma soprattutto è snodabile come piace a noi. Un vero must have per gli appassionati del genere retrò e per chi colleziona figure riguardanti il mondo dei videogames.

