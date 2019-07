Pacific Rim in arrivo su Netflix a partire dal 2020!

A quanto pare, a partire dal 2020 arriverà la nuova serie animata Pacific Rim. Dopo il film del 2013 e del 2018, arriverà una serie su Netflix.

A quanto pare, a partire dal 2020 arriverà la nuova serie animata Pacific Rim. Dunque, dopo il film del 2013 diretto da Guillermo del Toro e quello del 2018 diretto da Steven S. DeKnight, presto arriverà una serie sulla piattaforma streaming Netflix. Il nuovo progetto verrà prodotto da Legendary Entertainment con la collaborazione di Polygon Pictures di Tokyo.

Le vicende del film del 2013 hanno avuto inizio dopo la misteriosa apertura di un portale interdimensionale sui fondali dell’Oceano Pacifico. Dal misterioso portale emergono alcuni mostri alieni giganteschi, chiamati kaiju, che mettono a rischio la specie umana. Dunque, tutto il pianeta Terra si unisce per cercare di sconfiggere i mostri alieni mettendo in atto il progetto Jaeger.

La trama della nuova serie TV che andrà in onda su Netflix, sarà incentrata sulle vicende che dovranno affrontare due fratelli, un adolescente e la sua sorellina minore, i quali partono alla ricerca dei loro genitori scomparsi in circostanze misteriose e si trovavano a pilotare uno Jaeger abbandonato.

“Si tratta di una delle serie anime con il più grosso budget su cui io abbia mai avuto il piacere di lavorare, ciò dimostra tutto il nostro coinvolgimento”.

Queste le parole del vicepresidente esecutivo di Legendary Entertainment, Elie Dekel in merito alla nuova serie Pacific Rim. In oltre, sembrerebbe che Netflix abbia già confermato la serie, che verrà realizzata in computer grafica, per due stagioni. Ancora sono veramente poche le informazioni riguardanti l’arrivo di Pacific Rim sulla piattaforma streaming ma certo è che vedremo Craig Kyle e Greg Johnson in qualità di showrunner.

Cosa ne pensate dell’arrivo di questa nuova serie animata su Netflix?