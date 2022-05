Emily Blunt, vincitrice di un Golden Globe, recentemente protagonista di Jungle Cruise della Disney mentre apparirà prossimamente nel film epico sulla Seconda guerra mondiale di Christopher Nolan, Oppenheimer, sarà la protagonista di Pain Hustlers, il prossimo film di cospirazione criminale diretto dal regista vincitore del BAFTA David Yates il cui ultimo film Animali fantastici, I segreti di Silente (leggete la nostra recensione a questo articolo e recuperate lo Steelbook su Amazon!) è appena uscita nei cinema. Il progetto sarà presentato agli acquirenti al Marché du Film del prossimo Festival di Cannes da CAA Media Finance.

Tutto quello che sappiamo su Pain Hustlers di David Yates

Pain Hustlers è un crime sulla cospirazione scritto dallo sceneggiatore della miniserie The True American, Wells Tower, e prodotto da Lawrence Gray. Lewis Taylor e Ben Everard sono i produttori esecutivi mentre Cyrus Mojibi, Patrick Wade, Lawrence Kao e Lloyd Everard sono i co-produttori.

Per quanto riguarda il cast sappiamo solo che il ruolo principale andrà a Emily Blunt.

La storia segue Liza Drake, una ragazza che ha abbandonato le scuole superiori che, dopo aver sognato una vita migliore per lei e la sua giovane figlia, trova lavoro presso una start-up farmaceutica in fallimento in un centro commerciale ingiallito nella Florida centrale.

Questa la sinossi ufficiale:

Sognando una vita migliore per lei e la sua giovane figlia, Liza Drake (Blunt), che ha abbandonato il liceo, trova lavoro presso una start-up farmaceutica in fallimento in un centro commerciale ingiallito della Florida centrale. Il fascino, il coraggio e la grinta di Liza catapultano l’azienda e lei nella bella vita, dove presto si ritrova al centro di una cospirazione criminale dalle conseguenze mortali. Nel filone di “The Big Short”, “American Hustle” e “The Wolf of Wall Street”, “Pain Hustlers” è un viaggio esilarante, drammatico e selvaggio nel cuore corrotto del sogno americano”.

Quando inizieranno le riprese dl film? La produzione di Pain Hustlers inizierà il 22 agosto.

L’offerta di Disney+