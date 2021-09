Disney+ Day: arrivano Shang-Chi, Jungle Cruise e altre novità in esclusiva

Disney ha annunciato il Disney+ Day che verrà celebrato in tutto il mondo il prossimo 12 novembre con contenuti esclusivi per tutte le sezioni della piattaforma streaming Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star oltre ad una speciale presentazione dedicata a Disney+ con anticipazioni dei titoli in arrivo. Contestualmente, sempre il 12 novembre, il servizio Disney+ verrà attivato in Corea del Sud e Taiwan e ad Hong Kong il 16 novembre.

Infine i Disney Parks and Resorts (recuperate il nostro articolo dedicato ai migliori parchi divertimento in Europa) di tutto il mondo e Disney Cruise Line offriranno ai fan di Disney+ alcune sorprese e attività, tra cui opportunità per scattare fotografie, incontri con i personaggi e molto altro. Sullo shop ufficiale invece ci saranno offerte speciali e i popolari show televisivi e le serie più famose si uniranno alle celebrazioni.

Bob Chapek, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company, ha dichiarato:

Il primo Disney+ Day sarà una grande celebrazione dei nostri abbonati che coinvolgerà tutta la compagnia. Questa giornata speciale è espressione della nostra missione di intrattenere, informare e ispirare i fan e le famiglie di tutto il mondo attraverso il potere di una narrazione unica, e diventerà un evento annuale che espanderemo in tutti i nostri business mondiali.

Disney+ Day: tutti i contenuti che debutteranno

Da segnalare, l’arrivo sulla piattaforma per il Disney+ Day, di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Jungle Cruise. Debutterà il nuovo film originale Disney+ Mamma, Ho Perso L’Aereo, una rivisitazione del celebre franchise degli anni ’90, insieme alla nuovissima serie originale di corti targati Walt Disney Animation Studios, I Racconti di Olaf che vede l’amatissimo pupazzo di neve di Frozen raccontare numerose storie dei classici Disney come solo lui sa fare.

Sempre in ambito dell’animazione arriverà Ciao Alberto, un corto animato targato Pixar che vede protagonisti i personaggi del film d’animazione di successo dell’estate, Luca, e nuovo corto originale de I Simpson che rende omaggio ai brand di Disney+.

Per National Geographic saranno disponibili i primi cinque episodi della seconda stagione de Il mondo secondo Jeff Goldblum mentre per Star Wars ci sarà uno speciale che celebra le origini e l’eredità di Boba Fett, il leggendario cacciatore di taglie di Star Wars.

Marvel non è da meno con uno speciale che celebra l’Universo Cinematografico Marvel su Disney+ con un emozionante sguardo al futuro, la cosiddetta Fase 4. Infine per Star debutterà Dopesick, una serie originale interpretata da Michael Keaton.